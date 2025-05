Mientras se lleva a cabo el casting para la nueva entrega de Ron, Hermione y Harry Potter, Warner Bros. ha estado preparando activamente el set, que incluye la construcción de un plató totalmente funcional «miniciudades» en los estudios Leavesden de Hertfordshire.

Un proyecto que, según Collidercostará 1.250 millones de dólares e incluirá los decorados propiamente dichos, carreteras (incluida la renovada Privet Drive), aparcamientos de varios pisos, instalaciones de apoyo para equipos y personal, instalaciones especiales para animales, un centro médico y una escuela para jóvenes actores. El sitio web no facilita imágenes, pero algunas publicado por The Sun — y parece que la familia Dursley recibió una casa Tudor.

A modo de recordatorio, Warner Bros. y HBO ya han reveló parte del repartoque incluía el aclamado Paapa Essied como Severus SnapeJanet McTeer (Minerva McGonagall), John Lithgow (Albus Dumbledore), Nick Frost (Rubeus Hagrid)Luke Tallon (Quirinus Quirell) y Paul Whitehouse (Argus Filch). Este último, por cierto, apareció en las películas originales de Harry Potter en un cameo.

Anteriormente, los creadores de la serie señalaron que los personajes adultos se mostrarán más jóvenes que en las películas originalespara «adherirse al canon de Rowling» — hablamos en concreto de la familia Dursley y de Severus Snape, que sólo tenía 31 años en el primer libro. Mientras tanto, los niños ya se han sometido a una audición para la película al menos 32.000 actoresy, según rumores no confirmados, el trío principal ya ha sido seleccionado y se está preparando su presentación en un futuro próximo.

La serie de Harry Potter constará de 7 temporadas, y su producción durará al menos 10 años. El estreno de la primera temporada está previsto provisionalmente para 2027.

Mark Mylod («Juego de Tronos») dirigirá varios episodios de la serie, Francesca Gardiner es la guionista del proyecto y J.K. Rowling participa en él como productora ejecutiva. Anteriormente, la estrella de The Last Of Us Pedro Pascal llamó a boicotear la nueva serie por la actitud del guionista hacia las personas LGBT.

Os recordamos que Gary Oldman, que interpretó a Sirius Black en las películas, anteriormente expresó su interés en interpretar al director de Hogwartsy el ex Voldemort sugirió que Cillian Murphy haría un buen trabajo con su papel en la serie — El propio Rafe Fines, por cierto, ya se ha buscado un papel como nuevo villano icónico e interpretará a Presidente de Panem en la precuela «Los Juegos del Hambre» sobre Gameitch.