Portátil con sobremesa NVIDIA RTX 4090 y Ryzen 9 7950X3D — máxima potencia, sin autonomía de batería.

La NVIDIA RTX 4090 para portátiles es mucho más lenta que la versión de sobremesa, y un modder ha decidido solucionarlo. Un portátil con una tarjeta gráfica de sobremesa de 7 cm de grosor pesa 8 kg.

El rendimiento de la RTX 4090 portátil es incomparable con el de la versión de sobremesa. Utiliza una GPU AD103 completamente diferente en lugar de la AD102, con sólo el 59% de los núcleos. El adaptador gráfico portátil tiene 8 GB menos de memoria y funciona con un límite de potencia significativamente inferior de 175 W — la versión de sobremesa puede configurarse hasta 600 W.

El entusiasta también instaló un procesador de sobremesa Ryzen 9 7950X3D en el portátil — algunos portátiles para estaciones de trabajo utilizan un zócalo AM5. Este modelo tiene incluso la posibilidad de sustituir la placa base (se utiliza ROG STRIX B650I Mini-ITX). El ordenador está equipado con doble memoria DDR5-6800 con una capacidad total de 32 GB, y también tiene un SSD Intel Optane P5800.

La actualización clave es la tarjeta de vídeo. El modder utiliza Variante de RTX 4090 con una turbina y un TDP de 450 W (no, no es una 4090D). La tarjeta de vídeo también tiene un conector de alimentación situado convenientemente para un portátil. El propietario incluso le instaló un equipo estéreo de 20W.

Según su minireview, el sistema es muy estable, y la tarjeta mantiene fácilmente su TDP de 450W. Se calienta hasta 70°C — se puede jugar durante horas sin problemas.

El portátil modificado no es un producto único. El modelo se puede encargar por adelantado (no hay información sobre el coste). El ordenador también puede equiparse con un procesador Core i9-14900K (hasta 200 W). Pero lo que no tiene es batería. No es de extrañar, dada la potencia y el tamaño necesarios. Sin batería, el PC es lo bastante compacto como para llevarlo en una mochila. Pero el peso es considerable — pesa 6,7 kg por separado y 8 kg con la fuente de alimentación. Vídeo original sobre el portátil — en el enlace.

Fuente: VideoCardz