Primer juego 3D completo lanzado en Raspberry Pi — gracias a PCIe x4 y tarjeta gráfica AMD Radeon

Pineboards, fabricante de tarjetas de expansión para Raspberry Pi, ha demostrado hasta qué punto ha llegado la compatibilidad PCIe en la Pi 5. Utilizando uno de sus productos, la empresa conectó una tarjeta gráfica AMD Radeon a una Raspberry Pi 5 y jugó a un juego de código abierto en 3D completo.

Según Pineboards, se tardó alrededor de una hora en configurar el sistema. Se creó sobre la base de Raspberry Pi 5 con la tarjeta HAT uPCIty Lite. Esta tarjeta permite conectar cualquier tarjeta PCIe al bus PCIe correspondiente de la Raspberry Pi 5. El ordenador tiene una ranura PCIe x4, pero está abierta — esto significa que puedes conectarle una tarjeta x16.

En el experimento utilizamos una AMD Radeon RX 460 (probablemente de Gigabyte). La tarjeta de vídeo estaba alimentada por una fuente de alimentación ATX be quiet! de 400W. Tras aplicar «algunas pequeñas correcciones de controladores» proporcionadas por Coreforge, las Pineboard pudieron jugar a las carreras 3D de SuperTuxKart con compatibilidad total con pantallas 4K.

Got it working!

SuperTuxKart working in 4K on a @Raspberry_Pi 5 without any problems through an external AMD GPU 😎@geerlingguy it seems things have improved since your video last year, it was a very simple setup for us pic.twitter.com/5kXyvmeewJ

