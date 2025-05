Primer tráiler de la película distópica «The Long Walk» basada en la novela de Stephen King

Tras la con los primeros disparos también ha aparecido un tráiler de la película «The Long Walk» — es una adaptación de la novela homónima de Stephen King de 1979 realizada por el director de «Los Juegos del Hambre» Francis Lawrence.

La historia está ambientada en una América distópica, donde el principal entretenimiento es un evento televisado llamado la «Larga Marcha», en el que participan 100 chicos adolescentes. Los participantes tienen que caminar continuamente por la ruta 1, y si son advertidos tres veces por caminar demasiado despacio, serán fusilados. Quien sobreviva y llegue a la meta recibirá una gran suma de dinero y un «premio» de su elección.

«The Long Walk» se presenta en gran parte a través de los ojos de Raymond Garrity (Cooper Hoffman), un joven de 16 años, explorando su deteriorado estado físico y mental. El resto del reparto incluye a Ben Wan, Judy Greer, Garrett Wearing, Roman Griffin Davies, Charlie Plummer y David Johnsson. Mark Hamill aparece como el antagonista — un mayor psicópata que aterroriza a los manifestantes y puede borrar de tu memoria la bondad y virtud de Luke Skywalker.

El tráiler comienza de forma bastante inocente: entre el telón de fondo de la naturaleza y el sonido de una guitarra, se nos muestra a un grupo de chicos sentados en círculo presentándose. Luego inician su marcha, lanzando alegremente una pelota por el camino y bromeando a veces, pero a los pocos segundos vemos cómo un soldado mata a uno de los participantes después de que su pierna ceda. A partir de ese momento, se desata el infierno, y la seriedad de la «competición» queda meridianamente clara.

Hollywood lleva 40 años intentando filmar la historia: en 1988, George A. Romero recibió una oferta; en 2007, los derechos cinematográficos pasaron a manos del director de «Escape from Shawshank Redemption» Frank Darabont; y uno de los últimos intentos corrió a cargo de Andre Ovredal («Scary Stories to Tell in the Dark»). Al final, fue el ahora — Francis Lawrence quien consiguió dar vida a esta idea, y además de «Los juegos del hambre», también trabajó en la película de terror postapocalíptico «Soy leyenda» y en el thriller «Constantine: El Señor de las Tinieblas».

El propio Lawrence califica la novela casi como su creación literaria favorita de Stephen King, y anteriormente en una entrevista con Collider reivindicadoque ha tenido la oportunidad de filmar la historia desde la década de 2000.

«Esto es algo que en realidad estuvo sobre mi mesa hace muchos años, poco después de terminar Konstantin, mientras trabajaba en Soy leyenda. Tenía muchas ganas de hacerla, pero Frank Darabont se hizo con los derechos. La gente lleva muchos años intentando hacerla, pero nunca han podido. Lo resolvimos; trabajé con JT Mollner, que escribió un gran borrador. Tuve ese tiempo, elegimos la temporada adecuada para rodar y conseguimos un reparto increíble. Estoy muy contento con el resultado».

El estreno mundial de «Long Walk» está previsto para el 12 de septiembre.