¿Puede un vídeo de YouTube secar realmente un smartphone mojado? Un experimento de The Verge e iFixit

Desde hace cuatro años, la gente se gusta y se da las gracias en la sección de comentarios del mismo vídeo de YouTube. No es muy atractivo, pero no se trata de eso. Periodistas The Verge junto con iFixit decidieron comprobar si un vídeo de YouTube puede realmente salvar un smartphone ahogado.

El vídeo, titulado Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED), promete eliminar el agua del altavoz del smartphone. Durante dos minutos y seis segundos, se ven vidrieras en espiral y, lo más importante, se oye un zumbido profundo y silencioso que hace vibrar el teléfono sobre la mesa. Esto es lo que se supone que ayuda con el agua.

En primer lugar, el redactor jefe de Vergecast, David Pierce, preguntó a los fabricantes de teléfonos sobre la eficacia de este método. Apple, Google y Samsung no tuvieron más respuesta interesante que consultar sus páginas web de soporte técnico y preguntar «qué hacer si el teléfono se moja». Pero varios otros expertos entrevistados encontraron esta idea «bastante inteligente». La teoría es la siguiente: la forma en que funciona un altavoz es que repele el aire, por lo que, con suficiente oscilación, puede expulsar gotas de líquido.

«El tono más bajo que puede reproducir este altavoz al nivel más alto que puede reproducir creará el mayor movimiento de aire que expulsará el agua atrapada dentro del teléfono. Esos vídeos de YouTube — no son graves muy profundos. Pero están en el rango que puede reproducir el teléfono» dice Eric Freeman, director senior de investigación de Bose.

El mejor ejemplo real de cómo podría funcionar es el Apple Watch, que tiene una función especial para expulsar el agua. Carsten Frauenheim, ingeniero de reparaciones de iFixit, afirma que el reloj funciona según el mismo principio que el del vídeo.

Así que iFixit realizó sus propias pruebas. Para ello, ahogaron un iPhone 13, un Pixel 7 Pro, un Pixel 3 y un Nokia 7.1 — teléfonos que tenían a mano y que sus propietarios accedieron a donar para el estudio. Cada teléfono se colocó en un baño ultravioleta durante aproximadamente un minuto, después de lo cual se retiró el dispositivo, se golpeó para liberar un poco de agua, se reprodujo un vídeo y se dejó toda la noche. Al día siguiente, los investigadores comprobaron si quedaban restos de tinte ultravioleta, es decir, agua, en los teléfonos.

El Pixel 7 Pro estaba prácticamente seco, el Nokia 7.1 estaba notablemente mojado, y el iPhone 13 y el Pixel 3 estaban en algún punto intermedio. iFixit señaló que la prueba no es perfecta: la estanqueidad del teléfono puede cambiar con el tiempo o dañarse. Independientemente de lo que afirme el fabricante del teléfono, siempre existe el riesgo de que se moje, y sus efectos pueden empeorar con el tiempo.

En cuanto al vídeo de YouTube — aparentemente funciona, al menos un poco. Durante la reproducción de la grabación, se acercaron los altavoces de los dispositivos: efectivamente, salían gotas de líquido pulverizadas de ellos. pero, claro, el altavoz no puede librar de humedad al resto del teléfono. Los investigadores observaron que, al final, las gotas oscilaban en lugar de salir pulverizadas.

Por lo tanto, no hay nada malo en un vídeo como este — sí que hace que el smartphone esté más seco que antes. Pero también es obvio que la vibración no se deshace de todo el líquido. Así que, junto con reproducir el vídeo, es mejor seguir las recomendaciones de las páginas de soporte técnico del mismo fabricante.