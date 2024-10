Samsung cancelará el buque insignia compacto Galaxy S26, — insider

En 2026, Samsung podría revisar su línea insignia de smartphones Galaxy S. Según informes extraoficiales, el motivo es la escasa popularidad de los modelos más jóvenes.

Se espera que los smartphones Samsung Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra salgan a la venta en enero de 2025. Pero es posible que en la próxima línea falte el más pequeño Galaxy S26. Una persona de confianza de Ice Univerce habla de teléfonos pequeños en Twitter, menciona buques insignia compactos de otras marcas en comparación con el Galaxy S25 y menciona la cancelación de su sucesor.

When OPPO Find X8 is released, you will find that one of the characteristics of the new flagship in 2024 is that it is small and powerful. Chinese brands are much better at making small-sized mobile phones than Samsung and Apple. You will realize that Galaxy S25 is no longer…

