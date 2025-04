Silverstone desvela la fuente de alimentación ultrapotente Hela 2500Rz — suficiente para tres RTX 5090 o cuatro RTX 5080

Más reciente Tarjetas gráficas NVIDIA impresionan por su apetito. Debido a su alto consumo de energía y calefacción, a veces pueden incluso los conectores de alimentación se funden. Por supuesto, para dotar a estas tarjetas gráficas de potencia suficiente, se necesitan fuentes de alimentación potentes. Silverstone acaba de lanzar una fuente de alimentación de este tipo, capaz de alimentar incluso varias tarjetas gráficas de alto rendimiento al mismo tiempo.

La nueva fuente de alimentación Silverstone Hela 2500Rz tiene una potencia declarada de 2500 W. Puede alimentar cuatro tarjetas gráficas con conectores 12VHPWR o 12V-2×6. Es compatible con los últimos estándares ATX 3.1 y PCIe 5.0, por lo que puede alimentar fácilmente cuatro RTX 5080 — una de las tarjetas gráficas de mayor rendimiento. También puede manejar hasta tres tarjetas gráficas RTX 5090. También es apta para tarjetas de menor potencia, ya que cuenta con siete conectores PCIe de 8 pines adicionales (a través de dos cables 6+2 y tres cables 6+2 simples).

El Hela 2500Rz se presentó por primera vez el año pasado, pero no ha sido hasta ahora cuando Silverstone ha completado su desarrollo y lo ha lanzado como dispositivo comercial. Debido a su enorme potencia de salida de 2500 W, esta fuente de alimentación sólo funciona en redes eléctricas de 240 V. Los ucranianos y europeos no tienen por qué preocuparse por la incompatibilidad. Sin embargo, en la mayoría de los hogares de EE.UU., donde el voltaje estándar es de 110 V, no será posible utilizar esta unidad sin un convertidor especial.

La fuente de alimentación Hela 2500Rz está diseñada para utilizarse como parte de una única estación de trabajo potente, ya que sólo tiene un conector ATX de 24 patillas y no es adecuada para alimentar dos sistemas al mismo tiempo. El paquete incluye:

3 cables SATA/periféricos (4 conectores SATA cada uno),

4 cables EPS/PCIe (8 patillas, 4+4),

1 Molex (para 4 conectores),

4 cables 12V-2×6,

4 cables de 8 patillas para tarjetas de vídeo antiguas.

El nuevo producto cuenta con un certificado de eficiencia Cybenetics Platinum, condensadores japoneses, protección contra sobretensión, sobrecarga, cortocircuito y otras amenazas típicas (OCP, OPP, OVP, SCP, UVP, OTP). Está equipado con tres líneas de alimentación (3,3 V, 5 V, 12 V), donde las dos primeras proporcionan hasta 120 W y la línea de 12 V — la potencia total de 2500 W.

La refrigeración corre a cargo de un ventilador de 135 mm de diámetro con doble rodamiento de bolas. No gira en absoluto con una carga de hasta el 10%, y luego aumenta gradualmente su velocidad desde 500-600 rpm con una carga del 20% hasta algo más de 2000 rpm a plena carga.

Silverstone aún no ha anunciado el precio ni la fecha de lanzamiento de la nueva fuente de alimentación Hela 2500Rz. Dadas las especificaciones, sin duda será una de las fuentes de alimentación más caras del mercado.

Fuente: tomshardware