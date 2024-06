SpaceX lanza el terminal compacto de comunicaciones por satélite Starlink Mini por 599 dólares

SpaceX ha presentado una versión compacta del terminal denominada Starlink Mini, que la empresa está posicionando como una opción móvil para sus clientes de Internet por satélite.

La empresa ofrece «un número limitado de» antenas Starlink Mini por 599 dólares en acceso anticipado. Esto supone 100 dólares más que el modelo base del terminal Standard que viene con el servicio Residentia, aunque la empresa está estudiando reducir el precio.

Además del coste del hardware, el mantenimiento de Starlink Mini cuesta 150 dólares al mes. SpaceX ofrece el servicio para el Mini como un paquete adicional de 30 dólares al mes, además del coste estándar del servicio Residentia de 120 dólares al mes.

El servicio Mini Roam «puede utilizarse en cualquier lugar de Estados Unidos», pero tiene un límite de 50 GB de datos al mes. Si superas esa cantidad de datos, la compañía te cobrará un dólar más por cada gigabyte adicional.

El terminal Starlink Mini es similar en peso y tamaño a un ordenador portátil. Pesa poco más de 900 g y mide 28,9 x 24,8 x 3,8 cm. Es aproximadamente la mitad de tamaño y un tercio de peso que un terminal Starlink estándar.

El Starlink Mini viene con un router WiFi integrado y tiene «menor consumo de energía» que otros terminales, pero aun así presume de velocidades de descarga de más de 100 Mbps.

«Actualmente está aumentando la producción del» Starlink Mini, y el dispositivo estará pronto disponible en los mercados» internacionales.

I just set it up right now and am writing this post through space.

Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack.

This product will change the world.

— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024