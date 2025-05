Spiderman más Capa Negra — Nicolas Cage en el primer vistazo a la serie «Spider-noir»

Marvel ha revelado las primeras imágenes oficiales de Nicolas Cage en el «Spider-noir» — bienvenido al nuevo detective de los años 30.

Cage interpreta el papel de un anciano detective privado que se ve obligado a enfrentarse de nuevo con su pasado. Concretamente, con los tiempos en los que era el único superhéroe de Nueva York. La historia está ambientada en los años 30, y todo al típico estilo del cine negro: un sombrero de fieltro, humo de cigarrillo, policías corruptos y las mujeres por las que parece haber empezado todo.

Amazon MGM Studios ofrece a los espectadores dos opciones de visionado: en color o en blanco y negro para una inmersión total. El metraje presentado en la presentación de Amazon muestra cómo Marvel se esfuerza por sumergirse en el cine negro. El traje de Spiderman se ve a través de una imagen de detective clásico, y Cage parece casi sacado de un cómic.

En la serie, Nicolas Cage no sólo interpreta, sino que continúa el papel que ya ha fue el actor de doblaje en la película de animación «Spider-Man: Across the Universe». Ahora, el personaje está recibiendo una rama separada en la forma de la primera serie de juegos de Marvel sobre Spider-Man en muchos años. Por cierto, la anterior serie similar se lanzó allá por 1979 — era japonesa «Spider-Man».

El papel de Cage no es su primera experiencia como superhéroe. Antes interpretó a Ghost Rider en dos películas de Marvel, apareció en «Kick-Ass» e incluso tuvo un cameo como Superman en la película de DC «The Flash». Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Lee June Lee, Abraham Popoola, Karen Rodríguez y Jack Huston se unieron al reparto junto a él.

La película estará dirigida por Harry Bradbeer, que ya ha trabajado en proyectos como «Killing Eve» y «Chicas malas». Los showrunners serán Oren Uziel («Macho Man y el Nerd 2») y Steve Lightfoot («The Punisher»). Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal también se unieron al desarrollo de la serie.

Es interesante que la serie contará la historia de un héroe anciano que es perseguido por su pasado. Marvel rara vez ha hecho esto en un formato de juego antes. Y este es un paso más para mostrar el universo Spider-Man no solo a través de aventuras escolares, sino también a través de historias más oscuras y adultas.

Paralelamente, estamos desarrollando la cuarta película de Spider-Man con Tom Holland titulada «Spider-Man: Un Nuevo Día» / Spider-Man: Brand New Day. En ella aparecerán Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned), aunque la primera tendrá poco tiempo en pantalla. Considerando que entre los recién llegados, se destacó la estrella de «Stranger Things» Sadie Sink.

Fuente: EW