Bill Skashgård retoma su papel del payaso Pennywise en «Bienvenidos a Derry», la precuela de las películas de «It» del director original Andrés Muschietti.

La acción de la serie «It: Bienvenidos a Derry», inspirada en la novela de Stephen King, transcurre en 1962 — 26 años antes de los acontecimientos de la primera «It» película, cuando el Club de los Perdedores se enfrenta a la aterradora esencia de un payaso. El guión fue escrito por Muschietti, su hermana Barbara y Jason Fuchs, y el trío también actúa como productores ejecutivos.

Andrés también dirigió cuatro de los nueve episodios. En entrevistas anteriores, ha explicó, que la serie «contará la historia en sentido contrario a», dadas tres temporadas:

«Esta es una historia basada en los interludios del libro. Los interludios — son esencialmente capítulos que reflejan la investigación de Mike Hanlon, fragmentos de ella. Durante 27 años, el tipo ha estado tratando de entender lo que es, lo que lo hizo, quién lo hizo, quién lo vio, y todo eso … Así que la primera temporada — es 1962, la segunda temporada — es 1935, y la tercera temporada — es 1908».

Aparte de Skashgård, que recientemente añadió al Conde Orlok a su lista de villanos de «Nosferatu», el reparto incluye a Taylor Paige («Beverly Hills Cop: Axel F.»), Giovan Adepo («Watchmen»), Chris Chock («Perry Mason»), James Remar («Oppenheimer») y otros.

Skashgård anteriormente insinuóque Welcome to Derry aprovechará la oportunidad para explorar nuevas facetas de Pennywise e historias relacionadas en las que las películas no pudieron profundizar debido a su limitada duración, y calificó la próxima serie de «bastante hardcore», lo que sin duda entusiasmará a los fans del terror.

La serie «It: Welcome to Derry» se estrenará en HBO y Max en otoño de 2025 — aún no hay fechas exactas.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles