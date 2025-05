Tráiler del drama criminal Highest 2 Lowest — reimagina el drama policial de Akira Kurosawa

Se ha publicado el primer teaser tráiler de Highest 2 Lowest — el nuevo thriller criminal del oscarizado director Spike Lee y el guionista William Alan Fox, que reimagina el drama policial de Akira Kurosawa de 1963.

Ambas películas se basan en la novela policíaca de Ed McBain «King’s Ransom» y cuentan la historia de un hombre de negocios que intenta decidir si utilizar su riqueza para impulsar su carrera o salvar la vida de un niño. En la versión de Lee, el protagonista es un productor musical (la historia de Kurosawa trataba de un vendedor de zapatos), y el niño en peligro es el hijo de su chófer, que es secuestrado por error y retenido para pedir un rescate.

Los papeles principales fueron asumidos por el rapero ASAP Rocky y Denzel Washington, para quien Highest 2 Lowest era su quinta colaboración con Spike Lee, pero la primera en 20 años. Sus anteriores trabajos juntos incluyen el musical «The Blues for a Better Life» (1990), el drama deportivo «His Game» (1998) y el thriller policíaco «Not Caught — Not a Thief» (2006).

El resto del reparto incluye a Ilfenesh Hadera, Ice Spice, John Douglas Thompson, Dean Winters y Jeffrey Wright, al que actualmente se puede ver en The Last of Us, donde retoma el papel de Isaac de los juegos.

El teaser tráiler ofrece varias escenas cortas (incluida la huida de los protagonistas de la policía) con el telón de fondo de la voz en off de Washington, que dice:

«En la vida hay algo más que ganar dinero. Se trata de honestidad. Se trata de lo que defiendes. Es en lo que realmente crees. ¿Crees en ti mismo? ¿Crees que tendrás éxito? Los tiempos difíciles vendrán de los buenos tiempos. Los tiempos difíciles vendrán del éxito. Los tiempos difíciles vendrán con el dinero. Y con él llegará el caos. Entonces, ¿puedes manejar el caos? ¿Puedes manejar el dinero? ¿Puedes con el éxito? ¿Puedes con el fracaso? Esa es mi pregunta para ti: ¿puedes manejarlo? No todo el dinero — buen dinero».

Highest 2 Lowest se estrenará en cines el 22 de agosto y estará disponible en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre.

