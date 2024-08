Tres pantallas y un precio de más de 4.000 dólares: un nuevo smartphone plegable de Huawei

Los smartphones plegables de tres elementos aún no han alcanzado la fase de producción en masa por parte de los actores conocidos. Huawei planea convertirse en pionera en este mercado lanzando el primer teléfono del mundo con tres pantallas. Sin embargo, es poco probable que sea un aparato de masas, ya que su precio puede superar los 4.000 dólares. Así, el dispositivo puede ser dos veces más caro que el Samsung Galaxy Fold6, pero tendrá un rendimiento inferior.

Recientemente, el CEO de Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, fue visto sosteniendo en sus manos un smartphone que constaba de dos partes tripartitas. Por lo tanto, esto indica la existencia de un dispositivo de este tipo, y es probable que el ejecutivo lo esté probando para ver cómo funciona en condiciones reales. Tal vez el dispositivo que tenía en sus manos era de preproducción, ya que no hay información sobre el inicio de la producción en masa de un dispositivo de este tipo. Al mismo tiempo, el insider @jasonwill101 dijo en la red social X que la empresa sigue intentando reducir el coste del smartphone, ya que una muestra de ingeniería cuesta 35.000 yuanes, o 4.887 dólares.

Currently, the cost of Huawei's tri-fold engineering prototype is over 35,000 RMB, and the company is continuously working on reducing costs. The anticipated retail price for the mass-produced model is set at 29,000 RMB($4000) pic.twitter.com/2JBvtx9IIN

— jasonwill (@jasonwill101) August 13, 2024