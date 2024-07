Un soldador y manos firmes: un YouTuber fabricó con sus propias manos RAM para un ordenador 386 de los 80. También puedes

Suele ser difícil para los propietarios de ordenadores antiguos que siguen funcionando correctamente y realizando sus tareas encontrar componentes para actualizar o reparar el sistema. Hoy en día no es fácil comprar módulos de memoria DDR2 o DDR3. Por no hablar de los sistemas antiguos que utilizaban memoria en forma de módulos SIMM de 30 patillas. Sin embargo, esto no es un problema si sabes coger un soldador, como demostró el YouTuber de Bits und Bolts.

Se propuso crear módulos de memoria SIMM para sistemas basados en el procesador Intel 80386 a partir de componentes disponibles en el mercado. Este chip se introdujo en 1985, hace casi 40 años. Para que el reto no fuera demasiado fácil, decidió crear módulos de memoria de unos gigantescos (para aquellos tiempos) 16 MB. El estándar durante la era del 386DX era de 4 MB. Al fin y al cabo, los módulos de RAM solían tener un tamaño de 1 MB. Así que el plan consistía en instalar la increíble cantidad de 64 MB de RAM en el sistema. Documentó su éxito en esta prueba en un videotutorial en YouTube.

En la actualidad, todavía se pueden comprar módulos SIMM de 16 MB. Sin embargo, son caros, suelen estar ya en uso y no se han probado de forma fiable. También hay dudas sobre cómo asegurarse de que se dispone de memoria FPM en lugar de EDO. El autor del vídeo resolvió este problema pirateando los módulos de memoria para que pudieran alternar entre los modos EDO y FPM.

Bits und Bolts empezó investigando las especificaciones y manuales de su placa base 386 para ver si podía arrancar con tanta memoria. Resultó que sí, pero sólo si llenaba cuatro de los ocho zócalos de la placa. Eso era bastante memoria, incluso dos generaciones después, cuando debutó el chip Pentium.

Tras completar el proyecto, el autor arrancó con éxito su ordenador 386 con 64 MB de RAM. Para probar esta cantidad de memoria con memtest, tardó 10 horas en completar una prueba.

En otro vídeo, Bits und Bolts muestra la apertura de Windows 3.1 y la extensión de la unidad RAM que creó para él. El autor proporciona enlaces a las placas de circuito impreso personalizadas necesarias para la memoria, así como a las herramientas y materiales que utiliza para ensamblar los módulos. Su próximo paso será determinar cuánta más memoria adicional puede colocar en sus sistemas 486.

Fuente: tomshardware