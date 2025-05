Ya es oficial: A24 adaptará Elden Ring con el director de «Ex Machina» y «Aniquilación»

Elden Ring se convertirá oficialmente en una película — la adaptación del juego de acción/RPG ha sido confirmada por Bandai Namco y A24.

El comunicado oficial ha puesto fin a un mes de rumores y filtraciones. Junto con el anuncio del desarrollo de la película, la compañía ya ha elegido a alguien para escribir el guion y dirigirla. Alex Garland — el autor de «Ex Machina» y «Aniquilación» ha asumido este papel. George R.R. Martin, que ayudó a construir el mundo del juego, también se unió al equipo, y esta vez está entre los productores.

Garland no sólo dirige — vuelve a trabajar con A24, como ya hizo con «Rise of the States». Peter Rice, Andrew MacDonald y Allon Reich, de DNA, trabajan con él en la adaptación, así como Vince Gerardis y el mencionado Martin. Este será el segundo proyecto de juegos de A24, ya que han coproducir una película basada en Death Stranding. Y su no estará dirigida por Hideo Kojima porque está ocupado tratando de hacerlo ponga en práctica sus ideas de juego y creó una especie de testamento.

No es de extrañar que los cineastas se hicieran con Elden Ring — este uno de los juegos más exitosos de FromSoftware. Su mundo, creado por Miyazaki y Martin, salió a la venta en 2022 para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Además, en 2022, el juego ganó el premio a Juego del Año, Mejor Director y Mejor Juego de Rol en The Game Awards. Y mientras se prepara la película, el propio juego sigue ganando impulso El 30 de mayo sale el spin-off cooperativo Elden Ring: Nightreign y más cerca del invierno, está previsto para Nintendo Switch 2.

Fuente: Variety