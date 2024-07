Ya se ha hecho antes: Acusan a Samsung de copiar el diseño de los dispositivos de Apple

Ayer tuvo lugar la presentación Galaxy Unpacked, en la que Samsung presentó su nuevo smartphones plegables, smartwatch y auriculares inalámbricos. Tras el evento, numerosas publicaciones tecnológicas, usuarios de YouTube e incluso algunos fans de Samsung expresaron la opinión de que el gigante coreano de la electrónica de consumo estaba demasiado interesado en imitar el diseño de Apple esta vez.

Los usuarios de las redes sociales criticaron los productos presentados en el Galaxy Unpacked de este año y se quejaron de la falta de actualizaciones significativas en el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 6. Además, muchos han expresado la opinión de que Samsung parece estar tratando de «clonar» productos de Apple.

Los auriculares inalámbricos también tienen demasiadas similitudes con los de Apple

Parece obvio que Samsung lanzó el Galaxy Watch Ultra y la serie Galaxy Buds 3 para competir con el Watch Ultra y la línea Airpods de Apple. Pero para muchos, las similitudes entre ellos han ido más allá de la competencia y se han adentrado en el territorio de la «copia».

Muchos otros usuarios comparten la misma opinión que Quinn Nelson. De hecho, si se colocan los dispositivos uno al lado del otro, se parecen mucho. Además de tener una apariencia similar, el nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra también tiene una correa idéntica e incluso un nombre parecido al del Apple Watch Ultra.

Medios de comunicación como The Verge y Business Insider también se han sumado a las críticas a Samsung y han destacado la clonación de los dispositivos de Apple.

Artículo The Verge no es menos elocuente: «Los nuevos Galaxy Buds de Samsung son auténticos clones de los AirPods tanto en forma como en función».

Almost everything had leaked ahead of time but I’m still so bummed about Samsung’s announcements.

What pushes Apple (and others) to innovate and do better is competition.

To see Samsung just release a bunch of Apple clones is disheartening. It’s boring and a massive fail…

— Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) July 10, 2024