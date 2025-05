Crítica de cine «Greedy People»

A partir del 8 de mayo, Joseph Gordon-Levitt y Himesh Patel protagonizarán en los cines una comedia policíaca cuyo título «Greedy People». Estamos preparados para contarte lo locos que están, y si esta locura sirve de algo al espectador, en la crítica que encontrarás a continuación.

Ventajas: una historia que consigue intrigar bastante bien; es una comedia policíaca decente en la primera mitad; un buen reparto con el excelente Joseph Gordon-Levitt a la cabeza; Contras: un thriller dramático mediocre en la segunda mitad, cuya melancolía está muy reñida con la ligereza de la primera; no todos los actores consiguen mostrarse en el encuadre; duración excesiva; 6 /10 Calificación

ITC.ua

«Greedy People»

Género comedia criminal, thriller

Director Potsy Ponciroli

Protagonistas Joseph Gordon-Levitt, Himesh Patel, Uzo Aduba, Lily James, Tracy Lorde, Joey Lauren Adams, Tim Blake Nelson, Simon Rex, Jim Gaffigan, Nina Arianda, Jose Maria Yazpik, Yingling Zhu

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb

El joven policía Will Shelley se traslada a la pequeña ciudad de Providence con su esposa Paige, embarazada. En su primer turno, conoce a su compañero Terry Brogan, que le da al recién llegado un breve recorrido por la ciudad y le dice que no debe pretender ser Rambo en este tranquilo entorno: no hay necesidad de ello, y hay mucho papeleo para todos. Después de la sesión informativa, Terry va a visitar a su amante china, mientras Will responde a una llamada, pero malinterpreta el código de la policía y cree que se trata de un robo.

Al llegar al lugar, el desconcertado policía se enzarza en un conflicto con el dueño de la casa, que acaba con la muerte accidental de la mujer. Más tarde, Terry se involucra, y cuando los dos hombres encuentran un millón de dólares en efectivo no muy bien escondido en la casa, deciden montar un robo y repartirse el dinero a partes iguales. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo que su aparentemente infalible plan se resquebraje y provoque consecuencias impredecibles.

No es difícil adivinar de dónde le vienen las piernas a «Greedy People» es una especie de hermanos Coen con ropajes minimalistas, pero el director Potsie Ponchiroli y el guionista Mike Vukadinovic aún están lejos del brillante estilo Coen.

La historia comienza en el género de la comedia policíaca, con una situación de manual en forma de cadáver en manos de los protagonistas y un millón de dólares por añadidura. Aunque se trate de una trama secundaria, sobre todo dentro de este género, al menos es capaz de intrigar, porque algunas de las puestas en escena insinúan literalmente el futuro antagonismo, además de que el humor oportuno consigue suavizar la situación y resulta agradablemente entretenido.

La narración se divide en capítulos, cada uno de ellos contado desde el punto de vista de un personaje concreto. Además de la pareja de protagonistas, hay personajes de diversa importancia y estupidez: Paige, la desconfiada esposa embarazada de Will, el marido de la mujer asesinada y propietario del negocio de gambas de Tim Blake Nelson llamado Wallace Chetlo, su secretaria Deborah, el idiota masajista Keith Crawford, los sicarios con los destacados apodos de irlandés y colombiano, y el jefe de los desventurados policías Murphy. Este último es el único personaje positivo entre una cohorte de traficantes dudosos y canallas redomados.

La mezcla local funciona bien durante un tiempo y, aunque la historia en sí no sorprende, el reparto (que es precisamente el componente que desempeña un papel crucial en este tipo de películas) y el enfoque cómico cumplen su cometido. Sin embargo, en la segunda mitad, los realizadores cambian radicalmente la dirección inicial y la película abandona rápidamente el territorio de una comedia policíaca para adentrarse en el de un thriller dramático. Por ejemplo, las desenfadadas escenas diurnas con los torpes habitantes de un pueblo soñoliento dan paso a un enfrentamiento realmente sangriento en plena noche, en medio de un aguacero incesante y una banda sonora lúgubre. Y en lugar de citas medio en broma de «Pulp Fiction» las armas empezarán a hablar.

Es aquí, a pesar de que la historia va tomando impulso, donde se siente la disonancia entonacional, porque un cambio brusco de humor no hace ningún bien, simplemente no se está preparado para ello.

La transformación en una película seria se apoya en una sencilla moraleja sobre el precio de la codicia, que afecta a todos los que pretenden riquezas incalculables. En este contexto, la localización ucraniana, que es más bien una comedia, no puede calificarse de acertada — el original «Codiciosos» se ajusta mucho mejor a lo que sucede en la pantalla. Al mismo tiempo, a «Policías» le falta compacidad — los autores no consiguen ceñirse a la hora y media estándar, lo que hace que se sienta algo larga.

Joseph Gordon-Levitt hace una buena interpretación y parece el personaje más interesante de todos los presentes. Últimamente, el actor rara vez ha complacido a sus fans con papeles brillantes (en la película del año pasado «Beverly Hills Cop» Era más bien corista de la estrella de la serie, Eddie Murphy), pero sin duda puede añadir este papel a su activo.