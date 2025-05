Las novedades cinematográficas más interesantes de mayo de 2025

Para mayo, que suele abrir la temporada de éxitos de taquilla veraniegos, el repertorio de este año para el último mes de la primavera no incluye muchas películas de alto perfil y presupuesto. Entre las demás, por supuesto, destaca por su presupuesto La próxima misión imposible, con Tom Cruise, dicen, la recaudación de la película alcanzó la impresionante cifra de 400 millones de dólares, con otra superproducción de Marvel y otro remake de un clásico animado de Disney justo al lado. Entre otros contenidos, tenemos un buen puñado de películas de terror, varias representantes de otros géneros, y también prestamos atención a lo nuevo de Wes Anderson con un reparto extraordinario. Qué estrenos ver en mayo — nuestro material tradicional está listo para ayudarte con esta pregunta.

«Otro simple favor» / Another Simple Favor

Género: comedia negra policíaca

Fecha de estreno: 1 de mayo

Liberación: Prime Video

Se produce un asesinato en la lujosa boda de Emily con un hombre de negocios italiano en la isla de Capri. En la mejor tradición de Agatha Christie, los personajes tienen que identificar al asesino, que podría ser cualquiera de los presentes. Se trata de la secuela de «Un simple favor», que se estrenó en 2018. Anna Kendrick, Blake Lively y Henry Golding retoman sus papeles.

«Thunderbolts*»

Género: acción de superhéroes

Fecha de estreno: 1 de mayo

Liberación: cines

Un grupo de antihéroes cae en una trampa mortal de Valentina Allegra de Fontaine y se ve obligado a embarcarse en una peligrosa misión que podría traerles la redención si se unen. El próximo equipo de superhéroes, el Escuadrón Suicida de Marvel, se reunirá el 1 de mayo. Pero no debemos olvidar que entre los campeones locales del bien se encuentran personajes como Elena Belova y Alexei Shostakov, alias la Guardia Roja, que son rusos. Y sabemos mejor que nadie que son los salvadores del mundo.

« Borderline »

Género: thriller cómico

Fecha de estreno: 1 de mayo

Liberación: cines

La película se desarrolla en Los Ángeles en los años noventa. Un joven llamado Paul Dewerson irrumpe en casa de la estrella del pop Sofía, convencido de que van a casarse. El intruso comienza a comportarse de forma inapropiada, mientras la aturdida cantante intenta escapar del obsesivo admirador.

Parece que en esta comedia de suspense, que supone el debut del director Jimmy Worden, Ray Nicholson ha asumido cosplay su famoso padre, interpretando el papel de un loco acosador desenfrenado. Mencionamos la locura por una razón, porque no hay más que ella del productor «Saltburn» y guionista «Cocaine Bear», tal vez, no merezca la pena esperar. No es la primera vez que interpreto el papel de víctima asustada tras «Ready or Not» y «Azrael» Intervendrá Samara Weaving.

«The Surfer» Género: thriller psicológico

Fecha de estreno: 8 de mayo

Liberación: cines Tras muchos años en Estados Unidos, el protagonista regresa a Australia. Delante de su hijo adolescente, es atacado por una banda local de surfistas que pretenden apoderarse de la solitaria playa donde pasó su infancia. El Surfer herido decide quedarse aquí y declara la guerra a esa escoria. Pero entonces este conflicto se le va de las manos y el Surfer se encuentra al borde de la locura.

Si necesitas interpretar a alguien que está al borde de la locura — llama al señor Nicolas Cage — ha demostrado repetidamente su valía en papeles así. Contará con la oposición de Julian McMahon, pero parece que el ex Cole Turner y el Doctor Doom no tienen ninguna posibilidad de éxito en la lucha contra el carismático barbudo. Cabe señalar que, por segundo mes consecutivo, los cines ucranianos ofrecen películas con Cage: en abril, el terror postapocalíptico «Arcadian».

«Greedy People»

Género: comedia criminal

Fecha de estreno: 8 de mayo

Liberación: cines

Un asesinato tiene lugar en un pequeño pueblo de una isla. Dos policías torpes matan accidentalmente al propietario de una casa en la que también encuentran un millón de dólares. Las posteriores decisiones de los tontos desembocan en un caos incontrolable. Joseph Gordon-Levitt, Himesh Patel y Lily James se encargarán de entretener al público.

«Clown in the Cornfield»

Género: slasher, comedia negra

Fecha de estreno: 8 de mayo

Liberación: cines

El Dr. Maybrook y su hija Quinn se mudan a una pequeña ciudad,para empezar la vida desde cero. Pero este lugar tiene sus propios secretos espeluznantes, y el peor es el símbolo del antaño popular jarabe de maíz, el payaso Frendo. Tras la celebración anual en su honor, una serie de brutales asesinatos de adolescentes tienen lugar en la ciudad. El temible payaso está al acecho y nada puede detener a esta siniestra criatura.

El argumento de la película se basa en la novela «Clown in the Cornfield» del escritor estadounidense Adam Cesare. El libro se publicó en 2020 y ganó al mismo tiempo el premio Bram Stoker a la mejor novela juvenil. Poner a jóvenes torpes sobre una horca en medio de abundantes maizales Pennywise empezará a funcionar con salarios mínimos el 8 de mayo.

«Nonnas»

Género: comedia

Fecha de estreno: 9 de mayo

Liberación: Netflix

Tras perder a su madre, un desesperado Joe decide honrar su memoria y abrir un restaurante italiano. La película se basa en la vida de Joe Scaravelli, propietario de la Enoteca Maria en Staten Island, donde invita a las abuelas a trabajar como cocineras. La película está protagonizada por Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lorraine Bracco y Talia Shire, a quien quizá haya visto en una serie de películas sobre Rocky Balboa, donde la actriz encarnaba la imagen de la esposa del protagonista.

«The Final Destination: Bloodlines»

Género: una película de terror sobre lo sobrenatural

Fecha de estreno: 15 de mayo

Liberación: cines

La estudiante universitaria Stephanie Lewis, que tiene la misma pesadilla una y otra vez, prediciendo la muerte de su familia, regresa a su pueblo natal para encontrar a la persona que puede evitar la tragedia.

«Bloodlines» es la sexta película de la popular franquicia de terror «The Final Destination», que comenzó su andadura en los cines hace un cuarto de siglo y proporcionó contenido a los espectadores de forma constante desde 2000 hasta 2011. Entre los viejos personajes, podemos esperar ver al dueño de la funeraria William Bloodworth, interpretado por Tony Todd. Desgraciadamente, el papel del experto en la muerte fue uno de los últimos para el actor, ya que el hombre huesudo y con guadaña falleció en la vida real el 6 de noviembre de 2024.

«Lilo & Stitch»

Género: aventura fantasía comedia

Fecha de estreno: 22 de mayo

Liberación: cines

La película cuenta la historia del vínculo que surge entre una niña solitaria, Lilo, y un alienígena con aspecto de perro llamado Stitch, que fue creado como una fuerza destructiva. Lilo & Stitch «es un remake de la película de animación de culto de 2002 del mismo nombre y lleva a los personajes titulares al cine de acción real.

Disney sigue trabajando incansablemente en esta dirección, y en cuanto los espectadores se han alejado de «Blancanieves», la próxima apelación del estudio a sus éxitos animados del pasado lejano (aunque esta vez no tan lejano) se vislumbra en el horizonte. Por alguna razón, sin embargo, suele resultar que las historias animadas tienen más corazón que los blockbusters con «acción en vivo» acción en vivo.

«Cuckoo»

Género: película de terror

Fecha de estreno: 22 de mayo

Liberación: cines

Tras la muerte de su madre, Gretchen, de 17 años, se traslada con su padre Louis, su madrastra Beth y su hermanastra muda Alma a una ciudad turística de los Alpes bávaros. La familia ha venido a ayudar en la construcción de un nuevo hotel dirigido por el misterioso Herr Koenig. Éste ofrece a Gretchen un trabajo en la recepción para ayudarla a instalarse. Sin embargo, poco después de su llegada, empiezan a suceder cosas extrañas en el lugar.

Esta película de terror alemana se estrenó en el Festival de Cannes del año pasado, protagonizada por Hunter Schafer, Jessica Henwick, Dan Stevens y Marton Csokas, de quien ya hablamos recientemente gracias al estreno en Ucrania del thriller policíaco «Sleeping Dogs».

«Mission Impossible: The Final Reckoning»

Género: película de acción y espionaje

Fecha de estreno: 22 de mayo

Liberación: cines

El agente de la Fuerza de Misiones Imposibles Ethan Gantt y su equipo se embarcan en una nueva misión para intentar detener a su archienemigo Gabriel antes de que consiga un programa de inteligencia artificial que amenaza con socavar la estabilidad del mundo entero.

«Pago final» es una continuación directa «Dead Reckoning Part One» (2023) y la octava película en total franquicias cinematográficas «Misión imposible». El público verá muchas caras conocidas en la película — Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Henry Czerny y Angela Bassett, que volverá a interpretar a la Presidenta de los Estados Unidos (no confundir con con Viola Davis) tras el thriller político «Zero Day». Participa nuevos trucos del incontenible Tom Cruise estará disponible a partir del 22 de mayo.

«Fountain of Youth»

Género: película de acción y aventuras, una película sobre un atraco

Fecha de estreno: 23 de mayo

Liberación: Apple TV+

Luke y Charlotte Purdue, hermanos separados, se reencuentran y emprenden un viaje para encontrar la infame Fuente de la Juventud. El polifacético Guy Ritchie sigue realizando un proyecto tras otro, y esta vez el público verá una película de aventuras y atracos protagonizada por John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González y Domhnall Gleeson. El propio director promete cinta «en el espíritu de Indiana Jones», y hasta qué punto sus palabras son ciertas — el público tendrá la oportunidad de evaluarlo el 23 de mayo.

«Fear Street: Prom Queen»

Género: slasher

Fecha de estreno: 23 de mayo

Liberación: Netflix

La sinopsis oficial en Netflix dice lo siguiente: «Quién será coronada reina del baile de graduación del instituto Shadyside de 1988? Para la forastera Laurie, la competición parece despiadada, incluso antes de que alguien empiece a matar a las» candidatas».

«Prom Queen» es la cuarta entrega de la franquicia cinematográfica «Fear Street», basada en la serie de libros homónima del escritor estadounidense R.L. Stine. La trama de esta película se basa en la novela «The Prom Queen», que se publicó en 1992.

«The Phoenician Scheme»

Género: comedia negra de espías

Fecha de estreno: 29 de mayo

Liberación: cines

La historia está ambientada en los años cuarenta. En el centro de la historia está Ja-Ja Corda, empresario de aviación y armamento y uno de los hombres más ricos de Europa. Constantemente se ve obligado a enfrentarse a numerosos enemigos. Su hija y única heredera, la monja Liesel, y su mentor, Bjorn Lund, también desempeñan un papel importante en la historia.

«The Phoenician Scheme» — es una comedia de espías de Wes Anderson, que cuenta con un reparto estelar de estrellas en el rodaje. En la pantalla, los espectadores podrán ver a Benicio Del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg y Bill Murray, entre otros. Algunas de estas estrellas proceden de la anterior película de Anderson «Ciudad Asteroide».

«Shadow Force»

Género: acción, thriller

Fecha de estreno: 29 de mayo

Liberación: cines

Kaira e Isaac fueron una vez los líderes de un grupo multinacional de fuerzas especiales llamado «Shadow Force», pero rompieron la regla principal al enamorarse el uno del otro. Ahora pasan a la clandestinidad para proteger a su hijo, mientras el resto del escuadrón les pisa los talones. Omar Sy y Kerry Washington se enfrentarán a sus antiguos compañeros.

«El Ritual» / The Ritual

Género: película de terror

Fecha de estreno: 29 de mayo

Liberación: cines

El padre Theophilus Riesinger y el padre Josef Steiger, el primero luchando con su propia crisis de fe y el segundo con su violento pasado, trabajan juntos para realizar una serie de exorcismos a Emma Schmidt, una joven posiblemente poseída por el demonio.

La trama de «Ritual» se basa en una historia real, en concreto, en una serie de complejos exorcismos realizados por Rösinger a Emma Schmidt en 1928. Al Pacino y Dan Stevens interpretaron los papeles principales de los sacerdotes.

«Mountainhead»

Género: comedia dramática satírica

Fecha de estreno: 31 de mayo

Estreno: HBO, Max

La película tiene lugar en una estación de esquí donde se reúne un grupo de amigos multimillonarios durante la crisis financiera mundial. El grupo pasará el tiempo en compañía de Steve Carell, Jason Schwartzman, Corey Michael Smith y Rami Youssef, en medio de un pintoresco paisaje de montaña. Se trata del debut como director del guionista y productor británico Jesse Armstrong.