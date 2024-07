«Bastante esperado». El showrunner «Acolyte» reaccionó al bombardeo de críticas a la serie — con un desastroso 14% de espectadores

A pesar de que «Acolyte» se convirtió en el mayor lanzamiento de Disney+ de 2024 (con 4,8 millones de visualizaciones diarias), a los espectadores no les gustó demasiado la creación de Leslie Gedland — al menos, según Rotten Tomatoes.

Actualmente, los críticos han otorgado a la serie una puntuación del 83%, mientras que los espectadores subestimó la calificación de «frescura» a un desastroso 14% lo que ha llevado a algunos a especular sobre el bombardeo intencionado de reseñas El bombardeo de reseñas es un fenómeno caracterizado por grandes grupos de personas que dejan en Internet reseñas negativas de obras publicadas, normalmente videojuegos o películas, en un intento de perjudicar las ventas o la popularidad del producto.

Y algunas de las propias críticas admitían haber sido objeto de bombardeo:

There are people who don’t like the show, and that’s ok, but there’s certainly review bombing happening

Some are at least being honest about it: pic.twitter.com/mkxoYfD91V

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 3, 2024