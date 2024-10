Biopic de Bob Dylan, tráiler «Desconocido completo».

El director James Mangold ha dirigido Un completo desconocido / «Total Unknown», un biopic sobre la vida y obra del legendario músico estadounidense Bob Dylan. La película está protagonizada por el joven actor Timothée Chalamet, conocido por «Dune» y «Call Me by Your Name».

La película se centra en el punto de inflexión en la carrera de Bob Dylan cuando abandonó la música folk y se pasó a los instrumentos eléctricos. Esta transición provocó una fuerte reacción entre sus fans.

El tráiler de Un completo desconocido «Complete Unknown» muestra a Shalamé cantando la canción Girl From the North Country a su llegada a Nueva York desde Minnesota. La protagonista empieza a acercarse a otra cantante folk, Joan Baez (interpretada por Monica Barbaro), y entre ellas surge un romance.

«Tus canciones son como un óleo en la consulta del dentista,» le dice, con la guitarra en la mano y tumbado sin camiseta en la cama.

A lo que recibe la respuesta de Báez:

«Eres un idiota, Bob.

El tráiler también incluye imágenes de un dúo entre Dylan y Baez en el Monterey Folk Festival de 1963. Se crea un triángulo amoroso cuando Elle Fanning interpreta a Sylvie Russo, una versión ficticia de Suze Rotolo, entonces novia de Dylan, que aparece en la portada del álbum The Freewheelin’ de Bob Dylan.

Poco a poco, Dylan se desilusiona de ser visto como la voz de Blowin’ in the Wind. Toma una guitarra eléctrica y canta Like a Rolling Stone. Este repentino cambio divide en dos a sus seguidores.

Los expertos en Bob Dylan expresaron un cauto optimismo sobre la película Un completo desconocido / «Complete Unknown», alabando la interpretación de Chalamet de A Hard Rain’s A-Gonna Fall.

¡El guion de Un completo desconocido / «Total desconocido» fue escrito por Mangold y Jay Cox, basado en el libro de Elijah Wald de 2015 «Dylan Goes Electric! El resto del reparto incluye a Edward Norton como Pete Seeger, Boyd Holbrook como Johnny Cash, P.J. Byrne como Harold Leventhal, Scoot McNairy como Woody Guthrie, Dan Fogler como Albert Grossman y Will Harrison como Bob Neuwirth, entre otros.

La película Un completo desconocido / «Complete Unknown» se estrenará el 25 de diciembre.

Fuente: variety