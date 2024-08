Cate Blanchett dice que no le pagaron nada en el rodaje de «El Señor de los Anillos» pero le dieron bocadillos gratis»

La trilogía de Peter Jackson se convirtió en una de las películas más taquilleras del mundo, con 2.900 millones de dólares de ganancias, pero no todos los actores recibieron un salario sólido.

En «Watch What Happens Live», Eddie Cohen preguntó a Cate Blanchett por qué película había recibido mayores honorarios, sugiriendo que podría haber sido «El Señor de los Anillos».

Cohen preguntó si Kate recibió posteriormente una parte de los beneficios de la película (algunos acuerdos estipulan que los actores reciben un salario menor pero se les asigna un porcentaje de la taquilla total). La actriz respondió: «No, no hubo nada».

La actriz también subrayó que «las mujeres no cobran tanto como» creen.

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il

— Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024