«Despicable Me 4» se estrenó con 230 millones de dólares y «Inside Out 2» se convirtió en la quinta película animada más rica del mundo

«Pensamientos del revés 2» actualmente ostenta la corona como la película más taquillera de 2024, desplazando la segunda parte «Dunas» al segundo puesto.

Hasta la fecha, la taquilla de «Del revés 2» Inside Out» ha alcanzado los 1.200 millones de dólares, lo que la convierte en la quinta película de animación más taquillera del mundo y décima en la taquilla internacional (la creación de Pixar y Disney también se convirtió en la película «más rica» en México y la segunda más taquillera en América Latina, sólo superada por la final de «Los Vengadores»).

«Inside Out 2» — es una secuela de la historia original de 2015 de Peter Doxter, que contaba la historia de Riley, una niña de 11 años, y sus cinco emociones (Alegría, Tristeza, Asco, Miedo e Ira). En la segunda película, «nuevos invitados» — aparecen en la cabeza de la protagonista mayor, entre ellos la Ansiedad. «Del revés 2» está dirigida por Kelsey Mann, y la guionista Meg Lefov también ha vuelto al proyecto.

El debut de la semana pasada «Despicable Me 4» recaudó 230 millones de dólares en todo el mundo en 5 días. La recaudación internacional total alcanzó los 107 millones de dólares, mientras que la taquilla nacional reportó a Illumination 123 millones (a lo que contribuyó en gran medida el fin de semana festivo del 4 de julio). La producción de la película costó 100 millones de dólares (para contextualizar, las películas de Pixar y Disney, principal competidor de Illumination, suelen costar 200 millones — «Inside Out 2» no fue una excepción).

La franquicia de animación «Despicable Me», que comenzó en 2010, se ha ampliado desde entonces con tres secuelas, dos spin-off sobre minions y una serie de cortometrajes Actualmente «Despicable Me» — la franquicia animada más taquillera de la historia con unas ganancias de 4.700 millones de euros (en segundo lugar «Shrek» con 4.000 millones de dólares).

Fuente: Deadline, Variety