Director «Logan»: universos para muchas películas — esta «muerte de la narración».

El director de «Logan», James Mangold, califica los universos multifilm como el enemigo de la narrativa y la muerte de la narración. Según él, en ellos los espectadores no se preocupan de la historia, sino de cómo se conectan las distintas películas y de todo tipo de huevos de Pascua.

El director, que ha creado películas de franquicias tan conocidas como «Lobezno» Logan», «Indiana Jones y la reliquia del destino», compartió su postura sobre los universos cinematográficos durante una conversación con Rolling Stone sobre la próxima película biográfica de Bob Dylan «Total Recall». Se le preguntó por qué Joaquin Phoenix no había retomado su aclamado papel de Johnny Cash en la película de 2005 Cruzando el límite.

«No disparo a multiversos», — respondió Mangold.

«Es extraño que haya trabajado en el mundo del entretenimiento, porque no me gusta construir un universo de múltiples películas. Creo que es el enemigo de la narración. Es la muerte de la narración. La gente está más interesada en cómo encajan las piezas «Lego» que en cómo se desarrolla la historia. Yo siempre hago preguntas: «¿Qué tienen de único esta película y estos personajes?» No hacer pensar en alguna otra película, en un huevo de Pascua o en otra cosa, que es un acto más intelectual que emocional. Quieres que la película funcione a nivel emocional».