Disney utiliza una animación del Apple Watch de hace 7 años en un nuevo teaser «Toy Story 5» …

El teaser de la quinta entrega de «Toy Story» parecía idéntico a la animación utilizada para la esfera del Apple Watch allá por 2017 (por cierto, solo 2 años después de que se estrenara «Toy Story 4»).

El vídeo, presentado por Disney y Pixar durante el fin de semana, comienza con una mano metálica que levanta a un alienígena de juguete de tres ojos, seguido de Woody, Buzz y Jesse, que desaparecen del encuadre sucesivamente.

Dylan MacDonald, propietario de SunApps, fue el primero en darse cuenta de la similitud entre las animaciones, señalando que el único cambio en el teaser era un nuevo fondo azul, en lugar del negro del Apple Watch. Su suposición fue confirmada por un becario de Apple que trabajaba en la aplicación Apple Maps.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀

They even look like they’ve had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS

— Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024