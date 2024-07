«Dune: La profecía» — el vistazo oficial a Emily Watson como Vali Harkonnen para la serie de HBO

HBO ha publicado la primera imagen oficial de Emily Watson como Vali Harkonnen, la líder de la misteriosa orden de Ben Gesserit.

Valja Harkonnen será una de las protagonistas de «Dune: La Profecía», que inicia la disputa entre los Harkonnen y los Atrides. En la imagen recién publicada, el personaje viste su uniforme negro de Bene Gesserit y se sienta en un trono con un rostro que deja claro a todo el mundo que no se trata de una persona con la que se pueda jugar.

An official look at the rise of the Sisterhood is here. The HBO Original Series #DuneProphecy is coming this fall to Max. pic.twitter.com/wix7Xan7Ni

— Max (@StreamOnMax) July 11, 2024