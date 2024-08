El director de «Alien: Romulus» jugó a The Last of Us mientras escribía el guion — ayudó a «mejorar» uno de los personajes.

Hablamos del personaje de Isabela Merced en «Alien: Romulus», que recibió algunas de las características de Dinah de The Last of Us Part II — irónicamente, un año la actriz fue elegida para el mismo papel en la segunda temporada de la adaptación televisiva del juego.

«Alien: Romulus» — es la séptima película principal de la franquicia y la novena incluyendo los crossovers «Alien vs Predator». También es la primera película de la serie que se estrena después de «Alien: Covenant» en 2017. Fue dirigida por el propio Scott, pero tras los decepcionantes resultados en taquilla, cedió sus responsabilidades para la siguiente película a Fede Álvarez y solo conservó un papel de productor. Ambientada entre los acontecimientos de «Romulus» (1979) y «Aliens» (1986), «Romulus» cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se encuentran con una forma de vida alienígena en una estación espacial abandonada.

Fun fact: I was playing #TheLastOfUs2 while writing #AlienRomulus The story of a pregnant Dina made me think of having the character of Kay be pregnant too. Then I cast Isabella Merced to play Kay…. A year later she gets cast to play Dina on the HBO show…. True story. https://t.co/fABV9L1x1I pic.twitter.com/prDV6bHTYf

— Fede Alvarez (@fedalvar) August 24, 2024