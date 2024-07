El fenómeno de los reinicios: 10 franquicias que nunca aburrieron al público

Hollywood recurre regularmente a argumentos consagrados para actualizar franquicias populares. Esta tendencia abarca una amplia gama de géneros: desde los monstruos clásicos hasta los superhéroes. Publicaciones Gamespot ha elaborado una lista de series de películas que han cobrado un nuevo impulso en la pantalla, y nosotros hacemos un breve recuento de ellas.

Drácula

Número de reinicios: aproximadamente 63El Conde Drácula es el líder en número de reencarnaciones en la pantalla. La adaptación más famosa es la película de 1931 protagonizada por Bela Lugosi. Entre ellas Otros actores famosos que han interpretado al vampiro son Christopher Lee, Gary Oldman y Nicolas Cage. Incluso hoy en día interés a Drácula no está desapareciendo, como demuestra la próxima película «Nosferatu» protagonizada por Bill Skashgård.

Frankenstein

Número de reinicios: aproximadamente 52

La creación del doctor Frankenstein no le va a la zaga a su «homólogo» por género. La adaptación más famosa es la película de 1931 protagonizada por Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein. Antes ya había habido tres películas y dos se reinicia. У siguiente En las películas de Universal, el monstruo fue interpretado por Lon Chaney Jr. y Bela Lugosi. Más tarde, apareció una serie de siete películas de Hammer Films, empezando por «La maldición de Frankenstein» 1957. Entre ellas Robert De Niro y Aaron Eckhart, los actores contemporáneos que encarnaron a la criatura.

Sherlock Holmes

Número de reinicios: aproximadamente 33

A pesar de la polémica sobre copyrightSherlock Holmes sigue siendo uno de los personajes más populares para las adaptaciones. El primer cortometraje sobre Holmes apareció en 1900. Entre ellas Actores famosos que han interpretado al detective — Basil Rathbone, Peter Cushing, Michael Caine, Robert Downey Jr. e Ian McKellenн. Recientemente, Henry Cavill interpretó a Sherlock en las películas de Netflix sobre Enola Holmes.

Batman

Número de reinicios: 8

El Caballero Oscuro de Gotham ha pasado por varios relanzamientos clave. Antes de Michael Keatonque interpretó a Batman en 1989, ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Val Kilmer y George Clooney interpretaron al mismo Batman que Keaton. El verdadero relanzamiento llegó en 2005 con «Batman: El Principio» y Christian Bale en el papel protagonista. Luego vino Ben Affleck en las películas del Universo Extendido de DC, y ahora — Robert Pattinson. James Gunn planea introducir un nuevo Batman en The Brave and the Bold» Los valientes.

Godzilla Número de reinicios: 7 La primera película de Godzilla se estrenó en 1954. La franquicia japonesa ignoró a menudo los acontecimientos de las películas anteriores. «Shin Godzilla» y «Godzilla menos uno» — separar relanzamientos. El estadounidense «Godzilla» de 1998 fue un proyecto independiente. El relanzamiento de 2014 dio lugar a «MonsterUniverse», el último cuya película — «Godzilla contra Kong: Nuevo Imperio» — se convirtió en un éxito. Superman Número de reinicios: 4 (el quinto está previsto para 2025) Kirk Allin fue el primer un superhombre cinematográfico, Luego el papel fue asumido por George Reeves. Christopher Reeve sigue siendo el más asociado con este papel. «El Superman Returns de 2006» con Brandon Routh ignoró los acontecimientos de la tercera y cuarta película de Reeve. Henry Cavill ha interpretado a Superman en varias películas del Universo Extendido de DC. Siguiente David Cornsworth interpretará a una versión más joven del personaje en la nueva película de James Gunn.

El hombre lobo

Número de reinicios: 4 (el quinto está previsto para 2025)

Otro monstruo clásico, el Hombre Lobo, también ha vuelto a la pantalla en numerosas ocasiones. Lon Chaney Jr. interpretó a Larry Talbot/Hombre Lobo en seis películas. Desde entonces mayoría de las apariciones del personaje fueron en separar películas, incluyendo «El hombre lobo» 2010 con Benicio del Toro. En enero de 2025 se estrenará una nueva película dirigida por Lee Whannell y protagonizada por Christopher Abbott.

La momia

Número de reinicios: 4

La primera versión de la franquicia contó con seis películas con actores como Boris Karloff, Tom Tyler, Lon Chaney Jr. y Eddie Parker. Hammer Films estrena una serie de películas sobre la momia de 1959 a 1971 del año. El relanzamiento de 1999 con Brendan Fraser es la versión más conocida de la franquicia. La película de 2017 «La Momia» con Tom Cruise debía lanzar el «Universo Oscuro», pero el proyecto no tuvo éxito.

Halloween

Número de reinicios: 4

La franquicia «Halloween» tiene una cronología compleja. «Halloween 3» —.. separar una película no relacionada con Michael Myers. «Halloween: 20 años después» y «Halloween: Resurrección» ignoraron los acontecimientos de las secuelas anteriores. Rob Zombie hizo un relanzamiento completo en 2007. Desde 2018 ha estrenado tres películas que relanzaron la franquicia.

Las Tortugas Ninja

Número de reinicios: 3

A la primera trilogía de películas de Teenage Mutant Ninja Turtles (1990-1993) le siguió una película de animación en 2007. Michael Bay produjo una nueva versión en 2014 y su secuela en 2017. La franquicia está representada actualmente por la película de animación «Teenage Mutant Ninja Turtles: Unleashed Chaos» y su próxima secuela.

Fuente: Gamespot