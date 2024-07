Emmy 2024: «Shogun» lidera con 25 nominaciones y «Fallout» opta a mejor serie dramática

En la noche del miércoles 18 de julio, la Academia de Televisión estadounidense anunció los nominados a la 76ª edición de los premios Emmy.

Entre los servicios de streaming, Netflix recibió el mayor número de nominaciones con 107, mientras que FX quedó en segundo lugar con 93, dos posiciones por delante de HBO/Max.

Gran parte del rendimiento de FX se debe a «Shogun», que este año se convirtió en líder en número de «Emmy» nominaciones El récord de 32 «Emmy» nominaciones nunca ha sido superado por «Juego de Tronos». (25 en total, incluyendo una nominación a Mejor Miniserie y nominaciones interpretativas para Hiroyuki Sanada y Anna Sawai), y «Oso» (23 nominaciones — un récord para una serie de comedia). Cabe señalar que el año pasado La comedia de FX ya ha triunfado en los «Emmy», ganando 10 premios.

En Netflix, «El ciervo» (11 nominaciones), «The Crown» (18) y «Ripley’s» (13) aportaron grandes cifras. HBO/Max recibió 17 nominaciones por «Insidious» y 19 por la cuarta temporada de «True Detective», mientras que Apple TV+ recibió un total de 70 nominaciones gracias a «Chemistry Lessons», «The Morning Show» y «Slow Horses».

Amazon Prime Video tuvo unas relativamente modestas 37 nominaciones, con 16 procedentes de golpe «falta», que adaptó el juego del mismo nombre (por cierto, el año pasado otra adaptación de ficción, «The Last of Us», obtuvo 24 nominacionespero no obtuvo ningún premio en las categorías principales). «Fallout» está nominada a mejor serie dramática y a un premio de interpretación para Walton Goggins.

The Walt Disney Company recibió 183 «Emmy» nominaciones (cuando se combinan con ABC, FX, Disney+ y Hulu), la mayor cantidad en su historia.

La 76ª edición de los Primetime Emmy Awards se emitirá en ABC el domingo 15 de septiembre.

Lista de nominados a los «Emmy-2024» (categorías principales)

Mejor serie dramática

«Corona» (Netflix)

«Falta» (Prime Video)

«Edad Dorada» (Max)

«Morning Show» (Apple TV+)

«Sr. y Sra. Smith» (Prime Video)

«Shogun» (FX)

«Caballos lentos» (Apple TV+)

«El problema de los 3 cuerpos» (Netflix)

Mejor serie de comedia

«Escuela Primaria Abbott» (ABC)

«Oso» (FX)

«Calma tu temperamento» (Max)

«Trucos» (Max)

«Asesinatos en un edificio» (Hulu)

«Palm Royal» (Apple TV+)

«Reservation Dogs» (FX)

«Lo que hacemos en las sombras» (FX)

Mejor miniserie o serie antológica

«Venado» (Netflix)

«Fargo» (FX)

«Lecciones de química» (Apple TV+)

«Ripley» (Netflix)

«True Detective» (Max)

Mejor actor de serie dramática

Idris Elba («Vuelo interceptado»)

Donald Glover («Sr. y Sra. Smith»)

Walton Goggins («Falta»)

Gary Oldman («Caballos lentos»)

Hiroyuki Sanada («Shogun»)

Dominic West («Corona»)

Mejor actriz de serie dramática

Jennifer Aniston («The Morning Show»)

Carrie Kuhn («Edad dorada»)

Maya Erskine («Sr. y Sra. Smith»)

Anna Sawai («Shogun»)

Imelda Staunton («Corona»)

Reese Witherspoon («The Morning Show»)

Mejor actor de serie de comedia

Matt Berry («Lo que hacemos en la sombra»)

Larry David («Calma tu temperamento»)

Steve Martin («Asesinatos en un edificio»)

Martin Short («Asesinatos en un edificio»)

Jeremy Allen White («Oso»)

D’Pharaoh Wun-A-Tai («Perros de Reserva»)

Mejor actriz de serie de comedia

Quinta Brunson («Escuela primaria Abbott»)

Ayo Edebiri («Oso»)

Selena Gómez («Asesinatos en el mismo edificio»)

Maya Rudolf («Big Money»)

Gene Smart («Trucos»)

Kristen Wiig («Palm Royal»)

Mejor actor de miniserie o serie antológica

Matt Bomer («Compañeros de viaje»)

Richard Head («Ciervo»)

John Ham («Fargo»)

Tom Hollander («Feud»)

Andrew Scott («Ripley»)

Mejor actriz de miniserie o serie antológica

Jodie Foster («True Detective»)

Bree Larson («Lecciones de química»)

Templo de Juneau («Fargo»)

Sofía Vergara («Griselda»)

Naomi Watts («Feud»)

Mejor programa de animación