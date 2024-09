En el tráiler final «Joker: Locura para dos» Lady Gaga canta «Así es la vida»

La canción de Frank Sinatra «That’s Life» se ha convertido en una especie de himno para los fans de la película de Todd Phillips «Joker». En el tráiler de casi dos minutos de duración de «Joker: Locura para dos» tráiler, es interpretada por Lady Gaga.

En el tráiler largo «Joker: Folie à Deux» presta amplia atención tanto a Harley Quinn (Lady Gaga) como al Joker (Joaquin Phoenix) — las interpretaciones de ambos actores parecen excelentes. El vídeo muestra muchas escenas de la película, pero adivina el argumento es difícil. Hay algunas tomas truculentas, como la del Joker blandiendo un martillo contra un juez. A juzgar por el corte, los personajes pasarán mucho tiempo en prisiones o en centros psiquiátricos. Pero también hay escenas de vida libre en lugares públicos.

El Joker y Harley montan un espectáculo, Arthur Fleck aparece caracterizado en el tribunal y, mientras tanto, Gotham se sume en el caos. Pero dados los detalles de la película, es difícil decir qué está ocurriendo realmente y qué es imaginado por los protagonistas.

Sucesos «Joker: Locura para dos» se desarrollan después de la película original, que termina con Arthur Fleck en Arkham. Allí conoce a Harley Quinn y juntos crean aún más caos. Vista previa la película recogida en Rotten Tomatoes sólo un 63%. Sin embargo, las críticas mixtas no son algo nuevo en la franquicia, ya que la primera película sólo obtuvo un 69% de la crítica, pero un 89% del público.

«Las personas que han visto esta película, por lo general, al final se sientan y no se mueven durante unos tres o cinco minutos y luego me envían mensajes o correos electrónicos y me dicen: «Necesito un minuto para procesar la película». Creo que es inquietante. Pero también creo que aclara muchas cosas sobre las que podrían haber tenido dudas en la primera película. Espero que todo eso se haya respondido. Pero no creo que la música quite hierro al asunto, si es eso lo que preguntas», dijo Todd Phillips anteriormente.