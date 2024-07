En la cuarta temporada «The Witcher» Ciri y Geralt no se cruzan, — Freya Allan

Durante la Comic-Con de San Diego, Freya Allan, protagonista de la serie de Netflix «The Witcher», reveló que Ciri no se cruzará con el Geralt de Liam Hemsworth en la cuarta temporada.

La Ciri de Allan comienza una nueva vida en el exterior con la banda callejera conocida como las «Ratas», con la que huyó en el final de la tercera parte de la serie «The Witcher» 2. Hablando con Screen Rant en la Comic-Con de San Diego de este año, donde Freya está presentando «El reino del planeta de los simios», reveló que aunque su nuevo coprotagonista en «Really Nice Guy» es un su trabajo como Geraltya que sus personajes no tienen escenas juntos en la nueva temporada. En su lugar, Ciri está forjando su propio camino bajo el nuevo seudónimo de Falk, tratando de olvidar su vida anterior..:

«No hay relación en esta temporada. Ciri siguió su camino y él el suyo, así que ya está: «Olvídate de Geralt». Esto es algo que está en la zona de Cirie: «Tratemos de bloquearlo. Eso nunca sucedió. Ahora soy Falke; no soy Ciri». Pero como puedes ver, es como si no la hubiera dejado atrás. Es como si ahora siguiera en ella.

Pero Liam es genial; es un tío muy majo. No he visto nada de lo que ha hecho porque en realidad no tenemos ninguna escena juntos, pero es muy dulce. He oído que lo está petando [«He oído que lo está petando», aparentemente Freya se refiere a la imagen de un «buen chico» — ed.].