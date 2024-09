En la serie «El Señor de los Anillos» se han encontrado detalles que desenmascaran al Forastero — no es quien parece

En el cuarto episodio de la segunda temporada serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» los espectadores atentos han descubierto una pista sobre la identidad del Forastero. El misterioso Istari podría no ser quien todos creen que es.

Se trata de un pequeño detalle que es fácil pasar por alto si no se busca a propósito la respuesta a la pregunta y no se conocen las obras de Tolkien. En ellas y en las cartas del escritor se menciona a los Magos Azules Alatar y Pallando — también Istari, enviados por los Valar a personajes como Gandalf o Saruman. No se sabe mucho de ellos, pero actuaban en el Este y el Sur, adonde llegaron el Forastero y Nori.

«No he podido evitar fijarme en la túnica azul claro que cuelga de la pared de la casa de Tom [Bombadil] (~20 minutos). Quizá sea un regalo de despedida para el Forastero en un episodio futuro», — escribe un espectador en Reddit.

En el momento de la creación del Anillo de Poder en la Segunda Edad de la Tierra Media, Alatar y Pallando fueron los primeros de los Istari en ser enviados al Este para liderar al pueblo contra Sauron y ayudar a los exiliados que se negaron a adorar a Morgoth en la Primera Edad.

«Lo van a hacer al 100% porque Tom llama a la bata del Forastero «una bata sucia». Es bastante obvio que le van a dar al Forastero una bata azul. Otra pista no tan sutil es que cada vez que la capa azul aparece en pantalla, suena el tema de Stranger»», dijo otro fan.

El otro nombre de Alatar es Morinetar, que significa «asesino de la oscuridad» en la lengua élfica del Quenya, y esto también se especula.

«También hay otras dos pistas, una antes y otra ahora. Al principio le dijo: «Viniste de las sombras, y te pido que vuelvas a las sombras». Y ahora Tom le ha dicho que su tarea — es enfrentarse tanto a Sauron como al Mago Oscuro, ¿no sería apropiado llamarle «el asesino de la oscuridad» Yo digo que es Alatar».

Una creencia común es que un extraño — Este es Gandalf (en gran parte porque los Magos Azules no son muy conocidos por el gran público). Algunos detalles lo demuestran, pero otros lo contradicen.

Fuente: GamesRadar