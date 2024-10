Estrella de Marvel dice que «el cine sin MCU — agujero negro» y aconseja a los críticos que «se callen» sin mejores ofertas

Sebastian Stan, que interpreta a Bucky Barnes en Marvel desde «El primer vengador», está cansado de las reacciones negativas a las películas del MCU y critica a los fans que han convertido al estudio en un «saco de boxeo».

«Nunca he formado parte de otra empresa que ponga tanto corazón y alma en sus proyectos», — afirma Stan en una nueva entrevista (vía Variety). «Si Marvel desapareciera, habría un gran agujero negro que habría que llenar con algo. No deberías criticar a alguien si no tienes nada mejor que ofrecer».

En los últimos años, Marvel se ha enfrentado a feroces críticas tanto del público como de sus colegas. Por ejemplo, allá por 2019, el director Martin Scorsese publicó una extensa columna en la que calificaba las películas del estudio más de atracción que de arte.

El año pasado no trajo cambios en la percepción de las creaciones del MCU: «Ant-Man y la Avispa: Quantum of Solace» y «Marvels» fracasó en taquilla y no hizo sino intensificar las reacciones negativas. Al mismo tiempo, este año «Deadpool y Lobezno» recibió unos índices de audiencia y taquilla bastante altos — quizás también porque es la única película de Marvel para 2024.

Anteriormente, el estudio declaró que estaba cambiando drásticamente su estrategia: centrándose en la calidad más que en la cantidad, e incluso planeaba involucrar a actores originales de «Vengadores» (parcialmente, estos planes se hicieron realidad, ya que Robert Downey Jr. volverá al universo, aunque en un nuevo papel).

«Todo el mundo tiene una opinión. Pero Marvel es una gran parte de lo que impulsa el negocio del cine y permite que se estrenen películas más pequeñas. Marvel significa mucho más de lo que la gente reconoce,» dijo Sebastian Stan.

Stan no es el único actor del MCU que defiende al estudio. Anteriormente, Chris Hemsworth, conocido por su papel de Thor, dijo que su Críticas molestas «injustificadas» hacia Marvel (especialmente de colegas):

«Han tenido películas que no han funcionado — todos las hemos tenido. Cuando alguien dice que hay algo malo en las películas de superhéroes, pienso — guay, díselo a los miles de millones que las ven. Están todos ellos equivocados?».

El propio Stan retomará el papel de Bucky en futuros Thunderbolts «Thunderbolts» y espera que el personaje «viva» para encontrarse con «Doctor Doom».

La película «Thunderbolts» se estrenará en los cines ucranianos el 1 de mayo, mientras que «Avengers: Doomsday» tiene previsto su estreno exactamente un año después.