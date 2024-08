Fallout sin filtros: Amazon estrena una película de 18 minutos sobre el rodaje de la serie

El documental revela los secretos del proceso de producción y muestra los detalles únicos del rodaje.

La empresa distribuyó el vídeo a través de la cuenta oficial del programa en la red social X (antes conocida como Twitter), acompañado de un saludo: «¡Buenos días, residentes de la Bóveda! Disfrutad de este nuevo vistazo de 18 minutos al rodaje de la primera temporada de «Fallout».

El documental, titulado «From the Vault to the Wasteland», presenta a los espectadores al reparto y al equipo de la serie nominada a los Emmy «Fallout». En el vídeo aparece el jefe de Bethesda Todd Howardque habla con entusiasmo de su satisfacción por el ambiente y la atención al detalle del espectáculo.

La serie «Fallout» fue creada por los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy, conocidos por su trabajo en «El mundo del Salvaje Oeste». La película está protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins.

La serie está ambientada 200 años después del apocalipsis. Cuenta la historia de los «de los que tienen y los que no, en un mundo en el que ya no queda casi nada de los». Los habitantes de los lujosos refugios antirradiación se ven obligados a regresar a la superficie, donde les espera un universo complejo, extraño y extremadamente cruel.

La serie «Fallout» ha recibido 16 nominaciones al premio «Emmy». Actualmente producción en curso de la segunda temporada.

Fuente: Eurogamer