«Hasta que empezó a lloriquear»: Ridley Scott explica por qué no consultó a Russell Crowe en «Gladiator II»

Dado el destino de Maximus en la original «Gladiator», no está prevista su aparición en pantalla en la secuela — sin embargo, Russell Crowe podría participar en la película como productor.

En una nueva entrevista, el director de «Gladiator» Ridley Scott evitó responder directamente a la pregunta de por qué Crowe no participaba e hizo una broma, pero señaló que considera a Russell uno de los mejores actores.

El propio Crowe ha declarado anteriormente que se siente algo «incómodo»También insinuó que no le gustaban ciertos argumentos, dada la secuela de «Gladiator»:

«Me siento un poco incómodo con el hecho de que estén haciendo otra película. Por supuesto, estoy muerto y no puedo influir en lo que pase. Pero algunas de las cosas que he visto — no, no, no, no coincide con el viaje moral de este personaje. Pero no puedo decir nada, no me corresponde. Estoy a dos metros bajo tierra».