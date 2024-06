Joffrey 2.0? El actor que interpretó a Ser Christon en «La Casa del Dragón» cerró las redes sociales por odio y amenazas

El actor británico Fabien Frankel, que encarnó a Ser Christon Cole en la serie de televisión «La Casa del Dragón», se vio obligado a restringir sus cuentas en las redes sociales debido al acoso y a un torrente de amenazas en los comentarios.

Algunas de las acciones del personaje pudieron enfadar mucho a la audiencia en el segundo episodio de la segunda temporada, y por alguna razón la gente decidió dirigir todo su odio hacia el actor.

Fabien Frankel has had to limit his comments on Instagram due to harassment he has faced since ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 2 began. pic.twitter.com/7GHvZInSe7

En los comentarios, por ejemplo, en Instagram, decenas de personas escribieron a Frankel que le odiaban.

Twitter, por su parte, empezó a publicar mensajes de apoyo a Frankel.

Fabien Frankel is an incredible actor and he’s played Criston Cole perfectly. I wish people could learn to separate fiction from reality because he doesn’t deserve any hate for doing his job so well. None of the actors on House of the Dragon do pic.twitter.com/GJkTPQNEAt

— Okiro (@TheFirstOkiro) June 25, 2024