Kit Harington ha admitido que el final de «Juego de Tronos» fue un error: «Solo estábamos jodidamente cansados»

El episodio final de «Juego de Tronos» se estrenó hace 5 años, pero la polémica al respecto no se ha calmado hasta hoy.

Y es que en el momento de rodar las dos últimas temporadas, la serie ya había superado los acontecimientos de la novela original de George Martin, por lo que los showrunners se quedaron sin material fuente e intentaron completar una serie de arcos argumentales por su cuenta (algunos de los cuales acabaron siendo criticados por la audiencia). Actualmente, el episodio final tiene la audiencia más baja de la historia de la serie, sólo superada por final de la segunda temporada «House of Dragon».

У en una nueva entrevista Kit Harington, que interpretó a Jon Snow, admitió que los creadores cometieron un error y tenían prisa, pero todo se debió al cansancio «:

«Estábamos tan cansados que no podíamos seguir. Entiendo que algunos piensen que teníamos prisa, y puedo estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Me miro a mí mismo en la última temporada y veo lo agotado que estaba».