«Knives Out 3»: la estrella de Marvel (la de verdad) habla de su papel

Josh Brolin interpretará a Thanos en «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» el papel con el que había soñado antes. Seguramente rezó mucho para conseguirlo.

Josh había dicho antes que quería interpretar a un sacerdote. Para su sorpresa, le ofrecieron este papel en una conocida franquicia de detectives que pronto se convertirá en una trilogía. Además de hablar de este incidente, el actor elogió al director de «Knives Out» en la revista Total Film.

«Rian [Johnson] es probablemente mi nuevo director favorito. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. El reparto es increíble. Yo hago de cura. Mi mujer me lo recordó… Me dijo: «¿Recuerdas que hace un año dijiste que querías interpretar a un cura?»

Pero la próxima película de Brolin será la comedia de acción «Hermanos», en la que interpreta a un criminal reformado cuyo intento de llevar una vida honesta se ve amenazado por el reencuentro con su hermano gemelo, interpretado por Peter Dinklage. La película se estrenará en Amazon Prime Video el 17 de octubre.

En «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» Josh Brolin interpretará a junto con un reparto repleto de estrellas El reparto incluye a Jeremy Renner, Mila Kunis, Andrew Scott, Josh O’Connor, Kerry Washington, Daryl McCormack y Thomas Haden Church. Daniel Craig, esta vez con pelo un poco más largo, interpreta al detective Benoît Blanc (cuando se quiere escribir «el protagonista», pero en estas maravillosas películas el detective no era el protagonista).

La nueva película se estrenará en cines y en Netflix en 2025. Según los rumores, «Knives Out 3» costará 210 millones de dólares — 5 veces el tamaño de la primera película.