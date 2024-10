La estrella de Juego de Tronos «dice que World of Warcraft le salvó de las drogas

El actor Christian Nairn, conocido por el público por su papel de Hodor en «Juego de Tronos», ha publicado un libro con memorias que revelan detalles del rodaje de la serie y algunos sucesos de su vida personal.

Sin embargo, un detalle será probablemente el de mayor interés para los jugadores — ya que Nairn afirma en el libro que World Warcraft le ayudó a librarse de su «casi fatal» adicción a las drogas.

Nairn, también conocido como DJ, dice que consumía anfetamina, cocaína, éxtasis y codeína para ayudarse a mantener sets que duraban toda la noche. Al mismo tiempo, bebía mucho alcohol y bebidas energéticas — una noche «dosis» llegó a 30 latas de Red Bull junto con muchos vasos de cócteles de vodka.

Posteriormente, Nairn se fue a un bungalow a los pies de las montañas Mourne, en Irlanda, donde jugaba a World Warcraft día y noche, desintoxicándose simultáneamente» de las drogas y obteniendo una dosis «de dopamina» del proceso. En el libro, el actor señala que suele elegir personajes no humanos en WoW:

En una entrevista con Polygon, Nairn habló con más detalle de sus preferencias en materia de juegos:

«Soy coleccionista y completista. En Warcraft, puedes cambiarte de ropa para parecer lo que quieras — eso es lo que realmente me encanta. Con el PvP soy demasiado intenso, soy malísimo y casi me peleo con un amigo, nos habríamos matado sin más. Pero este juego me ha atrapado de verdad, es por lo que me esfuerzo — por conseguir todo lo que quiero en el juego. Creo que también lo hago en la vida real».

En general, Nairn destaca un mundo y unos personajes bien escritos, a pesar de la gran confusión de algunos de los añadidos:

Entre sus personajes favoritos están Tyrion Fordring y Sylwana Windrunner (a pesar de su «destrucción» en las últimas expansiones):

Nairn añadió que tiene un pequeño portátil para juegos y un teclado Nostromo para juegos que siempre se lleva de gira.

«Sí, me encanta mi trabajo, no me malinterpretes, pero me siento solo. Y Warcraft me ayuda con eso, ¿sabes? Porque no solo juego, sino que mis amigos están ahí, puedo hablar con ellos. Entras en Discord, y de repente estás en casa».