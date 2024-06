La película «El Señor de los Anillos: La caza de Gollum» contará sin duda con personajes conocidos — Andy Serkis

Dirigió y protagonizó «El Señor de los Anillos: La caza de Gollum» Andy Serkis dice que en la película aparecerán algunos de los anteriores de las trilogías «El Señor de los Anillos» y «El Hobbit». Cómo informa Popverse, Serkis dijo en la ACE Superhero Comic Con 2024 que habrá alguien conocido en «La caza de Gollum» 2026.

«Es tan pronto, que no sería justo hacer ningún compromiso en este momento. Pero diré que va a ser una inmersión profunda, en la que vamos a explorar el personaje de Gollum. Puede que haya personajes conocidos que regresen. No voy a decir quién».

Tal vez Serkis no revele quién podría regresar porque no lo sabe. Según los comentarios del coguionista de la película y director de la trilogía, Peter Jackson, los creadores aún no tienen una historia común:

«Realmente queremos explorar su historia de fondo y profundizar en las partes de su viaje que no tuvimos tiempo de cubrir en las películas anteriores. Es demasiado pronto para saber quién se cruzará en su camino, pero baste decir que estamos tomando ejemplo de [Tolkien]».

Sobre «El Señor de los Anillos: La caza de Gollum» se anunció el 9 de mayo de 2024, cuando los autores estaban trabajando en un primer guion, pero Serkis dijo que las conversaciones no comenzaron hasta hace unos ocho meses, es decir, alrededor del 23 de octubre.

«Empezamos a hablar de ello hace unos ocho meses. «Dijeron: «Andy, queremos dar vida a la Tierra Media. Hay tantas historias frescas en las que queremos involucrarnos». Me pidieron que la dirigiera. Es un sueño hecho realidad. Trabajar con gente con la que me encanta trabajar en un país en el que me encanta trabajar» recuerda Serkis.

Los comentarios sobre el renacimiento de la Tierra Media son un poco más sentimentales que los de los propietarios de la franquicia «El Señor de los Anillos». David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros. El consejero delegado de Discovery, David Zaslav, afirma que la franquicia «El Señor de los Anillos» — «está infrautilizada» y que la compañía «está trabajando para solucionarlo». Por su parte, Lars Wingefors, presidente del Grupo Embracer, propietario de El Señor de los Anillos, afirmó que la empresa necesita «explotar El Señor de los Anillos de una forma muy significativa» en el terreno de los videojuegos.

Viggo Mortensen, de 65 años, que interpreta a Aragorn, e Ian McKellen, de 85, que encarna a Gandalf, se mostraron abiertos a regresar a la franquicia. Pero el primero protagonizará «La caza de Gollum», en su caso para él y su carácter, mientras que el segundo dice que lo haríasi sigue vivo en ese momento

La franquicia también se está desarrollando en otros ámbitos. Amazon sigue series «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» — El estreno de la segunda temporada está previsto para el 29 de agosto de 2024. En febrero, los showrunners Patrick McKay y J.D. Payne firmaron un nuevo contrato de tres años con la compañía para empezar a trabajar en la tercera temporada. Anime «El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirim» contará la historia de la fortaleza del poderoso rey de Rohan, Helm Hammehand, el 13 de diciembre de 2024.

Fuente: IGN