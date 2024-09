La producción de «Knives Out 3» costará 210 millones de dólares — la precuela es 5 veces más cara que la primera película

La producción de la trilogía «Knives Out» costó mucho dinero, pero la cantidad parece justificada dado el potente reparto.

Además de Daniel Craig, que interpretará por tercera vez al detective Benoît Blanc (en una imagen ligeramente nueva), Mila Kunis, Josh Brolin, Andrew Scott, Kaley Spaney, Thomas Hayden Church, Daryl McCormack, Kerry Washington, Jeremy Renner, Josh O’Connor y Glenn Close aparecerán en «Cuchillos 3».

El título completo de la tricuela es — Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Pros datos del conocido informador de la industria Jeff Snyder, la producción de «Knives Out 3» costó 210 millones de dólares (para comparar, la primera película costó unos 40 millones).

La primera entrega recaudó 312 millones de dólares, mientras que la segunda, titulada «Cebollas de cristal» La película tuvo un estreno limitado (antes de lanzarse en streaming) y ganó sólo 13 millones de dólares.

El estreno de «Knives Out 3» en Netflix está previsto para 2025, pero aún se desconocen los detalles de la trama. El pasado octubre, el director y guionista de la franquicia, Rian Johnson («Star Wars: Los últimos Jedi»), señaló que la producción de la tercera parte tuvo que posponerse debido a las huelgas en Hollywood, pero el concepto ya estaba listo en ese momento.