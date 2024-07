La secuela de «Edge of Tomorrow» — está vivita y coleando, y Tom Cruise y Doug Liman volvieron a visitar recientemente la original

Doug Liman, el director de la película de ciencia ficción «Edge of Tomorrow», ha dicho que una secuela todavía es posible y que las conversaciones están en curso.

Además, Lyman ha declarado que recientemente ha vuelto a ver la película original con Tom Cruise tras un paréntesis de 10 años (lo que en realidad apunta a una posible secuela).

El propio Cruz recientemente ha firmado un importante acuerdo con Warner Bros. — por la creación de franquicias y películas originales (probablemente también por «Edge of Tomorrow 2»).

La película original se estrenó hace 10 años y recaudó 370 millones de dólares en la taquilla mundial. En la historia, las fuerzas militares de la Tierra se unen para enfrentarse a una raza de alienígenas – y cuando el oficial Billy Cage (Tom Cruise) mata a uno de los alienígenas, de repente se encuentra en un bucle temporal. Es una especie de versión alienígena de «El día de la marmota», a la que el protagonista es ayudado a sobrevivir por la sargento Rita Vrataski (Emily Blunt).

Blunt, por cierto, ha dicho que no le importaría protagonizar ella misma la secuela y ya ha revisó una de las versiones del guión. Sin embargo, insinuó que la secuela no se precipitó debido a la apretada agenda de Cruise.

«Vi un guión que me propuso Doug y me encantaría hacerlo. Sin embargo, no sé cuántas misiones más «Cruise necesita»», dijo la actriz al presentador Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused.