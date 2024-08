La segunda temporada de El Señor de los Anillos es casi como una trilogía de Peter Jackson: 1500 orcos maquillados y un actor que forja de verdad.

Ha aprendido Celebrembor a forjar anillos? Cuidado, amazona, estás jugando con fuego.

La segunda temporada de «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» de Amazon Prime Video es impresionante por su alcance. Según Publicación Nerdist que visitaron el plató, en los nuevos episodios participaron más de 1500 actores totalmente maquillados como orcos. Esto demuestra lo ambicioso del proyecto y su aproximación a la escala de la trilogía cinematográfica de «El Señor de los Anillos» Peter Jackson.

Charles Edwards, que encarna al herrero elfo Celebrimbor, afrontó su papel con especial responsabilidad. El actor declaró a Deadline que incluso aprendió a forjar anillos de verdad.

Charles Edwards, who plays Lord Celebrimbor in #TheRingsOfPower, reveals how he took lessons in ring making to enable him to forge the Rings of Power in Season 2. He says that he did make «an actual» ring out of «cheap» metal that’s now tucked away at his home pic.twitter.com/iSvzwq1TDP

— Deadline (@DEADLINE) August 21, 2024