La segunda temporada de «El Señor de los Anillos» mostrará a los antepasados de Gollum — los antepasados del pueblo del río vivían en el desierto

En la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» todavía no hay hobbits. Como los acontecimientos se desarrollan en la Segunda Edad de la Tierra Media, los habitantes de la Comarca de las obras originales de J.R.R. Tolkien aún no han aparecido del todo. Sin embargo, sus antepasados estarán aún más representados en la segunda temporada.

Los ya conocidos personajes de la serie, Nora Brandifoot (Markella Kavanagh) y Poppy Proudfellow (Megan Richards), exploran el desierto de Rhun, al este de la Tierra Media. Allí se encontrarán con parientes lejanos — stoors. Estos protogobits son los antepasados de los pueblos fluviales de los que proceden los uno de los personajes principales de la saga «El Señor de los Anillos», Smeagol Gollum. A diferencia de los garfios, los esturiones no vagan.

Al permanecer en un mismo lugar, los esturianos han empezado a grabar su historia y su cultura. Esto se pone de relieve en los decorados y el vestuario, muy detallados, que ayudaron a los actores a entender sus personajes.

«Esta preciosa talla, realizada por Christian [Milsted], nuestro maravilloso diseñador de producción, parece un mural con la historia del Stur y del Harfoot. Me encantaba mirarlo cuando estábamos en el plató. Me hacía sentir como en casa con mi familia. Siempre me ayudaba a meterme en el personaje de Merrimack», dice Gavi Singh Chera, que interpreta a otro Stur.