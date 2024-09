La segunda temporada de «The Last Of Us»: el responsable de HBO nombra el momento del estreno

La fecha de estreno de la segunda temporada de «The Last of Us» / «El Último de Nosotros» se ha vuelto más concreta, pero sigue siendo inexacta. Y no se trata de un rumor, sino de una declaración de HBO.

La próxima temporada «The Last Of Us» se esperaba para el año que viene, pero ahora se sabe que ocurrirá más pronto que tarde, concretamente dentro de unos meses. El consejero delegado de HBO, Casey Bloys (el mismo que recientemente «trolled» George Martin) dijo al respecto Deadline después de la ceremonia «Emmy» — el espectáculo será definitivamente a tiempo para el próximo premio en un año.

«Bueno, todo lo que voy a decir ahora mismo es la primera mitad del año. Espero que estén en la «ventana» Emmys»», dijo Bloys al ser preguntado por la segunda temporada de «The Last of Us» / «El último de nosotros» y la tercera temporada de «White Lotus».

El jefe de streaming no se limitó a nombrar la «ventana» salida, sino que también anunció algunos matices:

«He visto «The Last Of Us». Creo que a todo el mundo le encantará lo que está haciendo Craig [Mesin]. Todavía no he visto nada de «White Lotus», pero fui a verla. Obviamente, he visto el día a día y he leído los guiones, así que tengo muchas esperanzas en ambos».

En la nueva temporada se adaptará The Last of Us Part 2, y Caitlin Deaver interpretará a la segunda protagonista del juego, Abby. Isabela Mercedes se incorporará como la amante de Ellie, Dina. «Que le den un maldito Emmy, de verdad», — Merced anuncia la excelente interpretación de Deaver. «Me alegra mucho que la gente vea lo increíblemente bien que lo hicieron Bella [Ramsey] y Caitlin».

La serie volverá a contar con Pedro Pascal en el papel de Joel, y con nuevos miembros del reparto como Catherine O’Hara, Young Masino, Danny Ramirez, Ariela Barer y Tati Gabriel. Como anunció Casey Bloys, el público los verá pronto.