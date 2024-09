La segunda temporada de The Last Of Us tendrá «una importante historia de fondo» que no estaba en el juego, — Neil Druckmann

Neil Druckmann, creador de The Last Of Us («El último de nosotros») y máximo responsable de Naughty Dog, compartido con información interesante sobre la próxima segunda temporada de la serie de televisión.

Dijo Druckmann:

«Hay algo en esta temporada que me hace mucha ilusión — cosas que hemos ido insinuando. Me viene a la mente un episodio en particular. Creo que los fans del juego estarán entusiasmados porque realmente cuenta mucho sobre la historia de fondo de este importante personaje. No tuvimos la oportunidad de hacerlo en el juego».

Neil también destacó que estos elementos adicionales enriquecen la experiencia tanto de los espectadores de la serie como de los jugadores.

«Si conoces ambas versiones, se enriquecen mutuamente,» añadió.

Druckmann también señaló que el equipo de la serie se esfuerza por encontrar un equilibrio entre la fidelidad al material original y la creación de nuevos contenidos.

«Nuestro objetivo es contar la mejor historia posible. Analizamos el contenido del juego y determinamos qué se puede adaptar sin cambios y dónde podemos ampliar el mundo», explicó.

Está previsto que la segunda temporada de The Last Of Us se estrene en 2025. Estará basada en The Last of Us Part II, pero, como podemos ver, tendrá sus propios elementos únicos. En la primera temporada, los creadores de la serie también mostraron algo que no aparecía en el juego: la historia de amor del «superviviente» Bill y su compañero Frank, que provocó una reacción negativa de los aficionados.

A principios de este año, Neil Druckmann en el canal de YouTube de Naughty Dog dijo de repenteque The Last of Us Part 3 podría estar en desarrollo.