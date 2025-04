La showrunner «Andora» no quería rodar la serie y esperaba que COVID detuviera la producción: «¿Qué he hecho? He arruinado mi vida»

La serie «Andor», gracias a sus altas calificacionesha sido nombrado uno de los mejores proyectos del universo «Star Wars» —, pero resulta que su showrunner Tony Gilroy se arrepintió inicialmente de aceptar el trabajo.

Gilroy admitió que al principio del trabajo en «Andor» dudaba del potencial de la serie e incluso esperaba secretamente que la pandemia de COVID-19 detuviera su producción.

«Cada mañana pensaba: «¿Qué he hecho? He arruinado mi vida… He traído a toda esta gente aquí… Es horrible», dice Gilroy. «Cuando empezaron a llegar las llamadas telefónicas durante COVID con ofertas para seguir trabajando, me enfadé. Aunque había cierto orgullo por seguir teniendo trabajo, lo hice con unas dudas terribles. Cuando empezamos a rodar, ya pensaba: «Hmm, quizá salga bien»».