«Ladrones 2: Pantera»: Tráiler ucraniano de la película sobre las nuevas aventuras de «Big Nick» en Marsella

La secuela del éxito criminal de 2018 — «Ladrones 2: Pantera» se estrenará próximamente en Ucrania. Se trata de una película de acción criminal en la que Gerard Butler regresa como «Big Nick».

«Ladrones 2: Pantera» narra el enfrentamiento entre una banda criminal y la policía de Los Ángeles en la persona de «Big Nick» O’Brien (Gerard Butler). Esta vez, la película se trasladará a la Costa Azul, a Marsella, sede de una de las mayores bolsas de diamantes del mundo. «Big Nick» persigue a su contrincante Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.) y entra a formar parte de una banda que planea un audaz atraco. Qué está dispuesto a hacer O’Brien para llevar este caso hasta el final?

El director de «Ladrones 2: Pantera» es Christian Gudegast («Caída de Londres»). La película está producida por Tucker Tooley («Nine», «Brothers», «The Spy Next Door», «Dear John», «The Fighter», «We Are the Millers»), Mark Kenton («Taking Lives», «300 espartanos», «Cake»), el rapero, actor y productor 50 cent y Meadow Williams («Beverly Hills Cop 3», «La máscara», «Apolo 13»).

Gerard Butler («El fantasma de la ópera», «300 espartanos», «Law Abiding Citizen», «La verdad al desnudo», «La caída del Olimpo») interpretó el papel principal. Le acompañaba O’Shea Jackson Jr. («Godzilla: King of the Monsters», «Bear High», «Obi-Wan Kenobi»). La estrella de la UFC y campeón absoluto Michael Bisping y Rico Verhoeven, un destacado kickboxer que ocupa el primer puesto en la clasificación mundial de pesos pesados de Combat Press, demostrarán sus habilidades de combate.

La película «Ladrones 2: Pantera» se estrenará en los cines ucranianos el 9 de enero de 2025.