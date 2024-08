Los fans de «Star Wars» descifraron un mensaje secreto sobre la segunda temporada de «Ahsoka»

La pista estaba escondida en el primer episodio de la primera temporada.

Casi un año después del estreno de «Ahsoka», los fans de «Star Wars» han descubierto un mensaje secreto oculto en el primer episodio. Este es el descubrimiento, hecho público en Reddit, fue el último de una serie de Huevo de Pascua que los creadores de la serie publicaron durante la primera temporada. Para la codificación, utilizaron el lenguaje ficticio de los Sith ur-kittatque puede traducirse íntegramente.

El mensaje descifrado contiene el siguiente texto:

Los aficionados suponen que «tres» en un mensaje — es Los dioses de Mortisconocidos como Padre, Hijo e Hija. Estos personajes ya han aparecido en la serie de animación «Guerras clon», y también se mostraron en el final de la primera temporada de «Ahsoka» en forma de enormes estatuas.

Los dioses Mortis simbolizan diferentes aspectos de la Fuerza: El Hijo representa el lado oscuro, la Hija el lado luminoso y el Padre el equilibrio entre ambos. Algunos fans han establecido paralelismos entre estas deidades y personajes de la saga, como Anakin Skywalker, Ahsoka Tano y Bylan Skoll.

La referencia a un camino que conecta lo cercano y lo lejano es probablemente una alusión al Camino a Perdidea, una ruta intergaláctica que desempeña un papel clave en la serie. Esto insinúa que la segunda temporada de «Ahsoka» explorará en mayor profundidad los intentos de los personajes por encontrar este camino perdido a otra galaxia.

The story continues.#Ahsoka Season 2 now in development with Dave Filoni. pic.twitter.com/1s2wqoqouy

