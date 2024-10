Marvel dice que «Daredevil» tendrá un drama similar a Juego de Tronos con intriga política y derramamiento de sangre

El relanzamiento de la serie «Daredevil» se enfrentó a numerosos problemas de producción, que provocaron la cancelación de episodios rodados con anterioridad — pero esto no impidió que los ejecutivos de Marvel la anunciaran como un proyecto de éxito como «Juego de Tronos».

Según el productor de Marvel TV Brad Winderbaum (vía Comicbook

«Imagina que la ciudad de Nueva York se ha vuelto tan compleja, problemática y aterradora como el mundo de Juego de Tronos. Aquí todas las fuerzas se disputan el control — a veces es oscuro y violento, y a veces hay esperanza de un futuro mejor por el que luchar»», dice Winderbaum.

«Daredevil: Born Again» planea revivir al Matthew Murdock de Charlie Cox en el Universo Cinematográfico Marvel tras poner fin a su larga asociación con Netflix, donde se emitió anteriormente la serie original. Es probable que el villano principal de la serie, Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio, se convierta en alcalde de Nueva York — y de ahí se extraiga el enfrentamiento político.

Winderbaum ha declarado anteriormente que el inevitable regreso de Matt Murdock será similar al de «X-Men 97» — la serie de animación aclamada por la crítica y uno de los proyectos favoritos de los fans del universo.

«Daredevil es increíble. En cierto modo es como X-Men 97» porque revive lo que los fans adoran»», dijo Winderbaum. «Pero lleva las cosas en una nueva dirección».

Señala que los personajes parecerán algo mayores en el reboot — ya que tanto el mundo como la sociedad que les rodea han cambiado:

«No basta con intentar matarnos unos a otros. Necesitamos todo un juego político».

Las promesas suenan bien, pero el historial del proyecto es preocupante, dada la marcha del equipo y los reshoots (normalmente no terminan en éxito). Anteriormente, The Hollywood Reporter escribió que el estudio se despidió de los principales guionistas Chris Ord y Matt Corman, porque tenían «visiones diferentes», mientras se cancelaban casi la mitad de los episodios ya rodados (de un total de 18) y decidieron crear la serie desde cero.

Al mismo tiempo, dados los problemas con el relanzamiento de «Daredevil», Marvel decidió revisar su enfoque tradicional de producción de series — anteriormente, el estudio no rodaba pilotos y creaba temporadas enteras de televisión por valor de más de 150 millones de dólares de una sola vez, confiando en la posproducción y los reshoots para arreglar lo que no funcionaba. El estudio también apuesta por contratar showrunners (no sólo guionistas principales emparejados con ejecutivos del estudio) para gestionar una serie «de principio a fin» e inclinarse por ideas de varias temporadas, alejándose del formato de serie limitada.

Se espera que «Daredevil: Born Again» hacer ejercicio en marzo de 2025 (aunque la fecha aún no se ha anunciado oficialmente).