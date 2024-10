«Marvels» le costó a Disney la friolera de 378 millones de dólares — de los cuales 100 millones se destinaron a volver a rodar (filtrado del informe)

La película de superhéroes «Marvel» protagonizada por Brie Larson «se ha convertido» en la película menos taquillera de la historia del MCU y al mismo tiempo — en una de las de mayor presupuesto de producción.

Nuevos datos facilitados por la página web World of Reel refiriéndose a una filtración de un informe de Disney, dicen que la producción de «Marvels» costó 378 millones de dólares — y es una de las películas más caras de la historia. Además, 100 millones de dólares de esta cantidad se gastaron en la «primera» ronda de reshoots (una aclaración interesante que insinúa que hubo una segunda ronda…).

Para comparar: «Vengadores: Infinity War» costó aproximadamente entre 316 y 400 millones de dólares, pero también ganó unos 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Mientras tanto, la taquilla mundial de «Marvel’s» solo fue de 206 millones de dólares, y la película apenas alcanzó los 84 millones de dólares en la taquilla nacional

Anteriormente, el consejero delegado de Disney, Bob Iger, extremó las críticas y culpó a la directora Nia da Costa del fracaso, afirmando que necesitaba ayuda externa para mejorar la película, pero que ésta no pudo hacerse debido a la pandemia.

«No hubo suficiente supervisión en el plató por parte de los supervisores».

La película de acción y aventuras de Nia Dacosta cuenta la historia de tres superheroínas -Brie Larson como Capitana Marvel, Teyonah Parris como Monica Rambo e Iman Vellani como Ms Marvel- que salvan el mundo mientras intentan hacer frente al intercambio de superpoderes.

En taquilla «Marvel» ..lanzado a principios de noviembre con 46 millones de dólares a nivel doméstico como el peor debut del MCU, mientras que las ventas de entradas en el segundo fin de semana bajaron un 78%, marcando otro «récord» — mayor caída en el segundo fin de semana para la franquicia.

En conjunto, el año pasado no trajo Disney no «películas de mil millones de dólares» (en 2019, hubo hasta 7). En cambio, el estudio comenzó 2024 con un rendimiento mucho mejor: «Deadpool y Lobezno», que fue la única película de Marvel estrenada este año, ganó más de 1.300 millones de dólares en todo el mundomientras que la colaboración de Disney y Pixar, secuela de la exitosa película de animación «Inside Out», se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia, con 1.500 millones de dólares (aunque esta última no estuvo exenta de escándalos).