Más poder para el público: Rotten Tomatoes introduce una nueva categoría, «Deadpool y Lobezno» ya están en la lista

La clasificación de películas de Rotten Tomatoes ha añadido una nueva marca Verified Hot, que se otorgó inmediatamente a «Deadpool y Lobezno». Ahora, las películas extremadamente populares entre los espectadores no se quedarán fuera.

Cualquier película que reciba una puntuación del 90% de la audiencia recibirá automáticamente la marca. La nueva característica aumenta el valor de las puntuaciones del público. Ahora es muy fácil encontrar películas poco valoradas por la crítica pero adoradas por el público. De hecho, se trata de un contrapeso a la categoría Certified Fresh, que reconoce las favoritas de los críticos.

We’re breaking down Verified Hot – a new way to celebrate audiences. pic.twitter.com/1aaqnfFere

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 21, 2024